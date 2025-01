Oude bekende van Ajax verschijnt plots op De Toekomst om mee te trainen met beloften

Bij veel actieve volgers van het vaderlandse voetbal zal, ondanks dat de speler in kwestie al sinds april 2023 geen officiële wedstrijd meer speelde, de naam van Timothy Fosu-Mensah (27) nog wel een belletje doen rinkelen. De rechtsback is sinds de zomer van vorig jaar clubloos en traint voorlopig mee bij Jong Ajax, zo weet Voetbal International.

Afgelopen zomer liep Fosu-Mensah uit zijn contract bij Bayer Leverkusen, waar hij sinds de winter van 2021 verbleef. Tot veel wedstrijden leidde het dienstverband in Duitsland niet: de drievoudig Oranje-international kwam slechts dertig keer in actie namens die Werkself.

Om zijn fitheid op peil te houden traint Fosu-Mensah 'de komende weken' mee op De Toekomst, waar hij mag meelopen bij Jong Ajax. Het lijkt hoogstens onwaarschijnlijk dat hij in aanmerking komt voor een contract bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Fosu-Mensah hoopt door te blijven trainen in aanmerking te komen voor een contract elders, zo lijkt de bedoeling.

De Nederladner met Ghanese roots belandde in 2006 via Zeeburgia in de jeugd van Ajax. Tot een debuut namens het vlaggenschip in Amsterdam kwam het nooit, omdat Fosu-Mensah op zestienjarige leeftijd werd opgepikt door Manchester United.

In Engeland gold hij lange tijd als groot talent. Verhuurperiodes bij Crystal Palace en Fulham volgden, maar Fosu-Mensah werd nergens een vaste waarde en brak niet volledig door.

Zesenhalf jaar en dertig wedstrijden in Manchester later trok de verdediger de deur achter zich dicht, in de hoop zijn carrière bij Leverkusen nieuw leven in te blazen. Ook in Duitsland vond Fosu-Mensah geen succes en zodoende is hij sinds afgelopen zomer transfervrij.