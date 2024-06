Oude beelden van Micky van de Ven gaan viraal: ‘Dit is niet menselijk’

Micky van de Ven staat met het Nederlands elftal voor zijn eerste eindronde in zijn carrière. De 23-jarige verdediger ontwikkelt zich al enkele seizoenen als een komeet en is in zijn debuutseizoen bij Tottenham Hotspur direct uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Van de Ven wordt veelvuldig geroemd vanwege zijn snelheid. Oude beelden van hem gaan plots viraal.

Als speler van VfL Wolfsburg maakte Van de Ven in het verleden al furore met zijn rappe sprints. In maart 2023 scherpte de Oranje-international zijn snelheidsrecord in het shirt van die Wolfe aan.

Het oude record van Van de Ven stond op 35,87 kilometer per uur, waarmee hij al de snelste verdediger in de Bundesliga was in het seizoen 2022/23. Dat record werkte hij eigenhandig uit de seizoensstatistieken nadat hij later een sprint van maar liefst 36,35 kilometer per uur trok.

Een video met zijn sprint over 80 meter in de bekerwedstrijd tegen Union Berlin is nu anderhalf jaar later viraal gegaan op sociale media.

Te zien is hoe Van de Ven in de allerlaatste minuut van de wedstrijd bij een 2-1 achterstand vanaf rand strafschopgebied van Union terugsprint om op de eigen doellijn een tegentreffer te voorkomen. De beelden worden gretig gedeeld door verschillende voetbalaccounts op X. ‘Dit is ongehoord’ en ‘dit is onmenselijk’, valt er onder andere te lezen.

Van de Ven maakte in de zomer van 2023 voor veertig miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur en toonde zich ook in het shirt van de Londenaren een snelheidsduivel. Hij pakte het afgelopen seizoen het record voor snelste speler van de Premier League. Uit data van Sky Sports blijkt dat hij 37,48 kilometer per uur heeft aangetikt.

In gesprek met Voetbal International laat Van de Ven woensdag weten dat hij altijd snel is geweest en dat het is aangeboren. Hij heeft er naar eigen zeggen niet voor hoeven trainen. “Ik moest vroeger juist oppassen. Toen ik als jeugdspeler in de groei kwam, heb ik veel last gehad van mijn knieën. Ik werd opeens een lange slungel, herkende mijn eigen lijf bijna niet meer. Als ik moest draaien, leek ik net een tractor. Maar later, toen ik volgroeid was, kwam die snelheid weer terug. De laatste jaren ben ik fysiek nog groter geworden.”

