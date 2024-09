Oud-voetballer Ronnie S. was ‘grote speler’ in drugswereld: 2217 kilo cocaïne

Voormalig profvoetballer Ronnie S. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het invoeren van duizenden kilo’s cocaïne. Ook zou de veertigjarige S. betrokken zijn geweest bij het witwassen van honderdduizenden euro’s. Justitie omschrijft S. als een ‘grote speler’ in de Brabantse drugswereld.

De zaak rondom S. werd donderdag besproken in de rechtbank van Breda. Opgeteld zou het gaan om 2217 kilo cocaïne. S., voormalig speler van onder meer NAC Breda en FC Twente, was donderdagochtend niet aanwezig.

S., die in het buitenland speelde voor Wigan Athletic en Standard Luik, werd op 10 juni opgepakt in Eindhoven. Zijn vriendin werd in de kraag gevat in Hoogstraten. S. is de enige van de vijf familieleden die nog in voorarrest zit. Zijn ouders, vriendin en broer zijn de andere verdachten in deze zaak.

Omroep Brabant brengt donderdag meer details naar buiten. “Via gecodeerde berichten communiceerde S. over transporten en stuurde hij uithalers aan. S. zit sinds juni vast en blijft voorlopig vastzitten. Vooral ook omdat zijn broer Rudi S. sinds diens veroordeling in maart tot 54 maanden cel voor drugssmokkel op de vlucht is.”

Rudi S. zou momenteel in Dubai zitten en justitie vreest dat Ronnie ook die kant op gaat als hij voorlopig vrij wordt gelaten. “In april was Ronnie volgens justitie al met zijn vrouw in Dubai waar hij in een afgeluisterd gesprek vertelde dat zijn broer daar een huis voor hem had gekocht. Volgens de advocaat van S. klopt dit niet.”

In totaal wordt S. nu van zeven feiten verdacht. Omroep Brabant somt ze op: Medeplegen invoer 20 kilo coke, februari 2020. Medeplegen invoer 893 kilo coke, december 2020. Medeplegen invoer 700 kilo coke, februari 2021. Medeplegen bezit 600 kilo, 15 februari 2021. Medeplegen witwassen van 338.000 euro, 2020-2021. Medeplegen van voorbereidingshandelingen voor invoer van grote hoeveelheden coke. Via Sky ECC vele berichten verstuurd. Transporten en uithalers geregeld, 2020 - 2021 en Uitvoer 4 kilo coke en 4 kilo mdma, december 2023 – juni 2024.”

De politie heeft sinds de aanhoudingen begin juni verschillende bezittingen van S. in beslag genomen. Onder meer drie huizen, een jacht en zijn peperdure Porsche. Ook werd er ruim 100.000 euro aan contant geld gevonden en zes luxe horloges.

Ronnie S. zette in 2016 een punt achter zijn carrière als speler van NAC. In totaal speelde hij 293 officiële wedstrijden in het betaald voetbal. Met Twente werd hij landskampioen van Nederland.