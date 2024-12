Oud-PSV’er trapt na richting Mauricio Pochettino: ‘Hij probeerde…’

Noni Madueke heeft uitgehaald richting zijn voormalig trainer Mauricio Pochettino. De Engels international stipt in een interview aan wat opvolger Enzo Maresca beter doet dan de Argentijn.

Maresca uitte kritiek op zijn rechtsbuiten door te stellen dat Madueke harder moet werken. “Hij kan veel meer. Als hij scoort of een assist geeft, is hij blij en kakt het bij hem in. Hij heeft ook niet goed getraind. Hij moet ambitieuzer zijn en harder werken.”

Madueke nam de kritiek als een man. “Hij is altijd eerlijk en oprecht”, wordt de Engelsman geciteerd door The Evening Standard. “Hij vertelt de waarheid en is iemand die je kunt vertrouwen. Dat is alles wat je van een coach verlangt.”

“Hij is niet per se een coach die met iedereen beste vrienden probeert te zijn, maar hij is een coach die recht door zee is met iedereen. Dat is wat je nodig hebt bij een topclub als Chelsea”, beweert Madueke.

De linkspoot wijst vervolgens een verschil aan tussen Maresca en Pochettino. “Ik denk dat Mauricio Pochettino een fout heeft gemaakt. Hij probeerde de beste vriend van iedereen binnen de club te zijn, terwijl sommigen van hen juist die strenge aanpak nodig hebben en er in het openbaar op aangesproken moeten worden.”

Chelsea is onder Maresca goed uit de startblokken geschoten. De ploeg uit Londen staat na veertien wedstrijden op de tweede plaats met 28 punten. Het gat met koploper Liverpool bedraagt zeven punten.

Madueke kwam tot dusver tot zestien wedstrijden in alle competities. De Brit was daarin goed voor zes doelpunten en twee assists.