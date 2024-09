Orkun Kökçü scoort van grote afstand; ook Pavlidis trefzeker voor Benfica

Benfica heeft maandagavond een ruime overwinning geboekt in de Liga Portugal. Op bezoek bij Boavista was de ploeg van trainer Bruno Lage veel te sterk: 0-3. Zowel Vangelis Pavlidis als Orkun Kökçü kwam tot scoren, terwijl Arthur Cabral het duel in de blessuretijd definitief op slot gooide.

Boavista - Benfica 0-3

Benfica schoot uit de startblokken, want in de elfde speelminuut werd de score al geopend. Kerem Aktürkoglu had een fraaie dribbel in huis en hij omspeelde meerdere tegenstanders, waarna hij de bal klaarlegde voor Pavlidis. De ex-spits van AZ schoot van dichtbij raak: 0-1.

Aktürkoglu verzorgde ook de assist bij de 0-2, al konden ditmaal alle credits naar Kökçü. De voormalig Feyenoord-middenvelder kreeg de bal op circa 25 meter van het doel en schoot met een hard en geplaatst schot raak via de binnenkant van de paal. Het slotakkoord werd gespeeld door Cabral in de 91ste minuut. De vervanger van Pavlidis scoorde op aangeven van Antonio Silva: 0-3.