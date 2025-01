Benfica is vrijdagavond in punten gelijk gekomen met koploper Sporting Portugal in de Primeira Liga, dankzij een 4-0 zege op FC Famalicão. Leandro Barreiro tekende voor een hattrick, terwijl Orkun Kökçü voor het eerst in maanden ook weer trefzeker was.

Kökçü stond bij Benfica in de basis, net als Vangelis Pavlidis. Aan de kant van Famalicão was er een basisplaats voor de Nederlandse Justin de Haas, die in het verleden voor Jong AZ en Jong PSV speelde.

Na een kleine elf minuten tekende Barreiro bij de eerste paal voor de 1-0, na een lage voorzet van Pavlidis. Nog voor rust maakte de Luxemburgse middenvelder ook de 2-0, op aangeven van Andreas Schjelderup.

Halverwege de tweede helft maakte Barreiro zijn hattrick compleet, door bij de tweede paal een pass van opnieuw Schjelderup binnen te tikken: 3-0.

De 4-0 kwam van Kökçü, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied laag in de hoek plaatste. Het betekende voor de voormalig Feyenoorder zijn eerste officiële treffer sinds 2 oktober, toen hij in de Champions League scoorde tegen Atlético Madrid.

Benfica staat door de zege tweede in de Primeira Liga, met 41 punten. Nummer één Sporting (ook 41 punten) en nummer drie FC Porto (40 punten) hebben wel nog een duel tegoed. Famalicão bezet plek negen.