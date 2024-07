De Oranje Leeuwinnen hebben zich geplaatst voor het EK 2025 in Zwitserland. In de laatste wedstrijd in Groep 1 had Nederland aan een 1-1 gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om in de kwalificatiereeks als tweede in de poule te eindigen achter Italië. Vivianne Miedema bezorgde haar ploeg met een rake kopbal in de tachtigste minuut het EK-ticket.

Bondscoach Andries Jonker voerde geen wijzigingen door ten opzichte van het duel met Italië van afgelopen vrijdag (0-0). Op doel stond Lize Kop, terwijl de viermansverdediging bestond uit Kerstin Casparij, Sherida Spitse, Dominique Janssen en Esmee Brugts.

Daniëlle van de Donk begon als linkermiddenvelder; Chasity Grant stond aan de rechterkant geposteerd. Jackie Groenen en Wieke Kaptein hadden een controlerende rol. De twee aanvallers van dienst waren Miedema en Lineth Beerensteyn.

Nederland had in de eerste helft veel moeite met Noorwegen. Hoewel de ploeg van Jonker veel balbezit had (64 procent), kwam die niet tot doelpogingen.

De Noorse dames kregen wél goede mogelijkheden, maar onder meer Karina Saevik en Guro Bergsvand slaagden er niet in keeper Kop te verschalken.

De Leeuwinnen kwamen ook allerminst sterk uit de kleedkamer. Uiteindelijk sloeg Noorwegen toe in de 61ste minuut. Casparij werkte een hoekschop verkeerd weg, waardoor Caroline Graham Hansen van dichtbij kon binnenschieten: 1-0.

Nadien voerde Oranje de druk op het vijandige doel verder op, en met succes. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd brak Grant door over de rechterflank. Zij gaf een perfecte voorzet op het hoofd bij Miedema, die van dichtbij raak kopte: 1-1.