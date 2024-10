Oranje Leeuwinnen boeken knappe zege op Denemarken na wedstrijd met twee gezichten

De Oranje Leeuwinnen wisten afgelopen vrijdag in een oefenduel tegen Indonesië een recordzege van 15-0 neer te zetten. Tegen Denemarken viel de uitslag wat lager uit, maar wist Nederland opnieuw te winnen: 1-2. Het werd een wedstrijd met twee gezichten voor Nederland. Na een ijzersterke eerste helft was de tweede helft van een beduidend lager niveau.

Bondscoach Andries Jonker gunde de achttienjarige Veerle Buurman haar debuut. De verdedigster van Chelsea maakte een prima indruk in de eerste helft en zag Nederland na 26 minuten op voorsprong komen. Een afgeslagen corner werd opnieuw ingebracht door Jackie Groenen. Esmee Brugts reageerde scherp en wist met haar achterhoofd de bal over keepster Maja Bay Østergaard te koppen: 0-1.

De Leeuwinnen kwamen na de aftrap direct op 0-2. De Nederlandse-Spaanse Damaris Egurrola stuurde Daniëlle van de Donk met een lange bal de diepte in. De aanvoerdster bleef kalm en ronde vanaf de linkerkant van de zestien met een schitterend stiftje af.

Vlak na rust kreeg Nederland de kans om de wedstrijd te beslissen. Na slordig balverlies achterin bij de Denen kreeg Katja Snoeijs een niet te missen kans op 0-3. De spits van Everton had haar vizier echter niet op scherp staan en wist het cadeautje niet af te ronden.

In de slotfase werd Romeé Leuchter gevloerd in de zestien, maar de scheidsrechter vond het contact te licht. Vervolgens trad de oude voetbalwet in werking. Maak je zelf je kansen niet af, dan doet je tegenstander het wel. Veteraan Pernille Harder bracht scherp voor vanaf links en zag debutante Cornelia Kramer de 1-2 maken. Met hangen en wurgen trokken de Leeuwinnen vervolgens de overwinning over de streep.