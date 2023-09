Oranje-doelman weet het zeker: ‘Ik heb de beste papieren om te keepen’

Dinsdag, 5 september 2023 om 15:16 • Lars Capiau • Laatste update: 15:20

Mark Flekken dicht zichzelf de grootste kans toe om in de kwalificatieduels van het Nederlands elftal donderdag (tegen Griekenland) en zondag (tegen Ierland) onder de lat te staan. Dat vertelt de doelman in gesprek voor de camera's van de NOS. De sluitpost krijgt concurrentie van Bart Verbruggen en Andries Noppert, waar Justin Bijlow wegens een polsblessure niet opgeroepen is.

Als het namelijk aan Flekken ligt, is er maar een gedadigde om in deze interlandperiode het doel van Oranje te verdedigen: hijzelf. "Er is een vacature vrijgekomen, ja", erkent de dertigjarige keeper bij afwezigheid van Bijlow. "Ik denk dat ik de beste papieren heb op dit moment. Ik speel tot nu toe alle wedstrijden, zit op een goed niveau en zit lekker in mijn vel," klinkt een zelfverzekerde doelman.

Flekken mocht vier keer eerder het Nederlandse doel verdedigen, waarin hij zes keer een tegentreffer moest incasseren. In zijn interlands maakte hij niet altijd een even goede indruk, weet hij ook zelf. "Ik heb in die tijd wat ongelukkige wedstrijden gehad. Ik wil laten zien dat ik het toch kan als keeper van Oranje". Toch lijkt de doelman zich te willen schikken in een eventuele reserverol. "Natuurlijk kies je aan het eind van de dag voor jezelf, maar er is één ding groter dan jezelf en dat is het Nederlands elftal. Uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is kwalificeren voor het eindtoernooi volgend jaar."

Bij Brentford is Flekken vaste basiskeeper dit seizoen. David Raya vertrok naar Arsenal, waar bij the Bees Flekken al als vervanger werd gehaald. Hij moest in vier wedstrijden vijf keer vissen. Concurrent Verbruggen lijkt bij Brighton ook een vaste basisplaats te hebben veroverd. Jason Steele genoot bij the Seagulls de eerste twee wedstrijden nog de voorkeur, maar de Nederlander stond tegen West Ham United (1-3 verlies) en Newcastle United (3-1 winst) onder de lat. Bij SC Heerenveen is Noppert inmiddels hersteld van een blessure. De uit Joure afkomstige sluitpost ging in het met 1-3 verloren duel met Sparta Rotterdam nog wel lelijk de fout in.