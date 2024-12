Opvolger van Rensch geïdentificeerd: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Devyne Rensch lijkt na dit seizoen te gaan vertrekken bij Ajax. De talentvolle verdediger beschikt over een aflopend contract en van een verlenging is vooralsnog geen sprake. Een eventuele opvolger wordt al aan de Amsterdammers getipt.

Columnist Henk Spaan schrijft in het Parool: ‘'Bij Ajax was tegen Real Sociedad geen sprake van verrassende uitblinkers, alleen van verrassende tegenvallers. Mocht Rensch willen vertrekken uit Amsterdam, dan zou Yukhyum Konoplja een heel fijne versterking kunnen betekenen.”

De rechtsback van Shaktar maakte indruk tegen PSV en dat is ook Spaan opgevallen. “Elke aanval via hem werd gevaarlijk. Hij deed in de verte denken aan Mazraoui.”

“Konoplja kreeg twee assists bijgeschreven, de eerste nadat hijzelf de aanval had opgezet, de tweede toen hij Dams verschalkte. Bij deze uitblinker moet PSV’s gestolen overwinning het hardst zijn aangekomen”, stelt Spaan.

Op de persconferentie na afloop van Real Sociedad-Ajax ging Rensch dieper in op zijn aflopende contract. “Of ik het de club verwijt dat ze getreuzeld hebben? Ja, eigenlijk wel.”

“Ik heb er niet zelf voor gekozen om in deze situatie te zitten. Ik denk dat je vorig seizoen ook al kon weten dat ik mijn laatste contractjaar in zou gaan. Of er toen niemand is geweest? Niet specifiek, nee”, beweert de international.

“Ik ben een jongen van de club, maar ik denk wel: hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken. Maar het kan zo veranderen. We gaan het zien”, sluit Rensch af.