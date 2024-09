Opvolger Ronald Koeman bij Oranje na WK 2026? 'Helemaal geen gekke suggestie'

Johan Inan ziet in Giovanni van Bronckhorst een geschikte bondscoach van het Nederlands elftal. De huidige trainer van Besiktas wordt in de AD Voetbalpodcast naar voren geschoven als opvolger van Ronald Koeman, die na het WK in 2026 afzwaait.

''Dat vind ik helemaal geen gekke suggestie'', antwoordt Inan als presentator Etienne Verhoeff de naam van Van Bronckhorst naar voren schuift. ''Ik vergelijk hem altijd met Phillip Cocu en Frank de Boer, een beetje dezelfde generatie.''

''Die zijn tegelijk trainer geworden en min of meer bij hun oude liefde trainer geworden'', vervolgt de sportjournalist zijn relaas. ''En alle drie ook landskampioen geworden. Het verhaal van De Boer en Cocu is bekend. Die hebben het daarna in verschillende competities geprobeerd. Dat is faliekant mislukt.''

De Boer kende moeilijke tijden in het buitenland bij achtereenvolgens Inter, Crystal Palace, Atlanta United en Al-Jazira. Cocu was op zijn beurt niet bijster succes bij Fenerbahçe en Derby County.

''Maar over Van Bronckhorst kunnen we wel stellen dat hij zich heel aardig staande heeft gehouden met een Europa League-finale met Rangers, en ook de beker gewonnen daar'', ziet Inan een eventueel bondscoachschap van Van Bronckhorst bij Oranje wel zitten.

''En nu bij Besiktas meteen met een prijs begonnen'', verwijst Inan naar de Turkse Supercup die in augustus werd veroverd na een eclatante 5-0 overwinning op rivaal Galatasaray.

''Wat hij wel bewijst is dat hij een team kan boetseren. Wat ook daadwerkelijk om de prijzen gaat meedoen. En laat dat nou net de bedoeling zijn van een eindtoernooi.''