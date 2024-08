Opvallende move van Liverpool op transfermarkt leidt tot onvrede bij supporters

Liverpool heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Giorgi Mamardashvili, zo weet Fabrizio Romano. De 23-jarige doelman van Valencia wordt, als de deal rondkomt, naar alle waarschijnlijkheid direct elders gestald door the Reds. AFC Bournemouth is een van de clubs die geïnteresseerd zijn om de keeper op huurbasis over te nemen. Liverpool en Valencia moeten wel nog overeenstemming bereiken over de transfersom.

Mamardashvili heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Liverpool en vindt het prima als hij één of twee jaar wordt verhuurd. Mogelijk vindt de club de Georgiër te duur om hem als tweede doelman achter Alisson Becker te gebruiken. Bovendien heeft Liverpool voor die rol al Caoimhín Kelleher in huis. De Ier heeft zijn meerwaarde in het verleden al meermaals bewezen.

Valencia betaalde begin 2022 slechts 850.000 euro aan het Georgische Dinamo Tbilisi voor de diensten van Mamardashvili. De keeper speelde vanaf de zomer van 2021 al op huurbasis voor de club uit Spanje. Mamardashvili maakte tot dusver exact 100 keer zijn opwachting in het shirt van los Che Els Taronges. De 21-voudig international wist daarin 31 keer zijn doel schoon te houden.

Liverpool moet in ieder geval meer dan dertig miljoen euro overmaken naar Valencia om Mamardashvili los te weken. Dat maakte Romano eerder al bekend. Als the Reds en de Spanjaarden een akkoord bereiken over de transfer, dan wordt Mamardashvili de eerste aankoop van Arne Slot sinds hij de scepter zwaait op Anfield. Liverpool is de enige club in de Premier League die zich deze zomer nog niet heeft versterkt.

Kritiek van fans

Daar zijn de supporters uiteraard niet blij mee. Veel van hen uiten op sociale media kritiek op Richard Hughes, de sportief directeur van de club. De Schot pakt tot dusver niet door op de transfermarkt en is het voorlopig nog niet gelukt om Slot van een nieuwe defensieve middenvelder te voorzien. Veel fans zijn dan ook ontevreden over het feit dat Liverpool werk maakt van een keeper om hem vervolgens te verhuren, terwijl een nieuwe nummer 6 eigenlijk prioriteit zou moeten hebben.

Lang was Martín Zubimendi in beeld om die positie te versterken, maar de 25-jarige middenvelder van Real Sociedad besloot na lang wikken en wegen om bij ‘zijn’ club te blijven. De Spanjaard speelt al zijn hele leven bij Real Sociedad en wees eerder al Bayern München en Arsenal af.

Slot maakt komende zaterdag zijn officiële debuut voor Liverpool wanneer the Reds het om 13:30 uur opnemen tegen promovendus Ipswich Town. De Nederlandse trainer nam tot dusver afscheid van Fábio Carvalho (Brentford), Adrián (Real Betis), Calvin Ramsay (Wigan Athletic, huur), Joel Matip (momenteel clubloos) en Thiago Alcántara (gestopt).