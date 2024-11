Ajax bereikt akkoord met verrassende basisspeler onder Farioli

Youri Baas gaat zijn contract verlengen bij Ajax, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De 21-jarige centrumverdediger annex linksback beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdammers en wordt daarvoor beloond met een nieuwe verbintenis. Opvallend aan de kwestie is dat niet technisch directeur Alex Kroes, maar financieel directeur Susan Lenderink de onderhandelingen voerde namens Ajax.

Momenteel worden de laatste details van het nieuwe contract van Baas besproken, zo meldt Verweij in de podcast Kick-off. "Over de salarisvoorwaarden zijn ze het helemaal eens", aldus de Ajax-watcher. "De vraag is alleen of zijn contract gaat lopen tot 2028 of 2029." Het huidige contract van Baas loopt overigens door tot medio 2026.

Normaal gesproken is het verlengen van spelerscontracten een kerntaak van de technisch directeur, maar Kroes liet de onderhandelingen met de entourage van Baas over aan financieel directeur Lenderink.

Baas wordt begeleid door zaakwaarnemerskantoor SEG, een bedrijf dat in 2000 mede werd opgericht door Kroes. De huidig technisch directeur van Ajax heeft zijn aandelen jaren geleden al verkocht, toch is besloten dat Kroes geen zaken namens de club doet met zijn oude bedrijf.

"Alle deals met SEG worden gedaan door CFO Lenderink", zegt Verweij.

"De contractverlenging van Baas is nagenoeg rond", vervolgt Verweij. "Het moet alleen nog op papier gezet worden."

Baas dwong afgelopen zomer na de komst van trainer Francesco Farioli verrassend een basisplaats af bij Ajax. Het jeugdproduct van de club werd door de Italiaan omgeturnd van linksback tot centrumverdediger. Baas heeft inmiddels 28 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld, waarin hij één keer scoorde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan NEC.