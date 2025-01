Opstelling PSV tegen Rode Ster Belgrado: Ismael Saibari ontbreekt in basiself en zit ook niet op de bank

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het cruciale Champions League-duel met Rode Ster Belgrado bekendgemaakt. Meest opvallende afwezige bij de Eindhovenaren is Ismael Saibari, vermoedelijk omdat hij ziek is. Op rechtsachter krijgt Richard Ledezma de voorkeur boven Rick Karsdorp. Het duel in het Rajko Mitic Stadion begint om 21:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Walter Benítez gaat proberen voor het eerst dit jaar zijn doel schoon te houden. De Argentijnse goalie ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten de controleurs. Saibari ontbreekt zowel in de basiself als in de selectie. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is hij ziek. Guus Til start op zijn plek.

Luuk de Jong krijgt in de spits de voorkeur boven Ricardo Pepi. De voormalig Oranje-international wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

Bosz kan in Servië behalve Saibari ook geen beroep doen op Sergiño Dest, Adamo Nagalo, Malik Tillman, Ivan Perisic, Esmir Bajraktrevic en Matteo Dams. Isaac Babadi en Couhaib Driouech keren terug in de selectie. Bovendien heeft Bosz twee talenten uit Jong PSV meegenomen: Tai Abed en Wessel Kuhn.

PSV is bepaald niet in zijn beste fase van het seizoen beland. Na een gelukkig gelijkspel tegen AZ (2-2), een houdini-act in het bekertoernooi tegen Excelsior (5-4) en een 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle wacht nu de cruciale ontmoeting met Rode Ster.

PSV heeft zeker één overwinning nodig uit zijn laatste twee wedstrijden om zich te plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Na Rode Ster-uit sluiten de Eindhovenaren de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen de nog foutloze koploper Liverpool.

Opstelling Rode Ster Belgrado: Glazer; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, Ivanic, Radonjic; Ndiaye.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Til, Veerman, Schouten; Bakayoko, De Jong, Lang.