Oppermachtig Inter heeft twintigste landstitel binnen na derbyzege op AC Milan

Inter heeft maandagavond beslag gelegd op de Italiaanse landstitel. In een pittige confrontatie met stadsgenoot en rivaal AC Milan waren i Nerazzurri nipt te sterk: 1-2. Dankzij doelpunten van Fransesco Acerbi en Marcus Thuram kon Inter de twintigste scudetto bijschrijven. Namens Milan kwam Fikayo Tomori tot scoren. In de blessuretijd liepen de emoties nog flink op en verlieten Denzel Dumfries, Theo Hernández en Davide Calabria het veld met een rode kaart.

Inter begon het duel met drie Nederlanders op de bank. Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen hebben de laatste tijd geen basisplek meer onder Simone Inzaghi en dat was maandagavond niet anders.

Bij Milan begon er wél een Oranje-international in de basis. Tijjani Reijnders was een van de twee controleurs van i Rossoneri. Verder stuurde Stefano Pioli, die na dit seizoen waarschijnlijk vertrekt uit Milaan, veelal de bekende namen het veld in.

De eerste kans was voor de op papier uitspelende ploeg in San Siro. Lautaro Martínez wist een voorzet van Matteo Darmian echter niet richting het Milan-doel te sturen. De openingsfase was verder weinig sprankelend.

In minuut achttien werd de ban gebroken en het waren de Inter-fans die konden juichen. Een hoekschop van Federico Dimarco werd bij de eerste paal verlengd, waarna de volledig vrijgelaten Acerbi simpel kon binnenkoppen: 0-1. Inter leek vanaf dat moment keihard op weg naar de landstitel.

Na een klein half uur spelen speelde Milan de eerste grote kans bij elkaar. Een voorzet van Yunus Musah bereikte Rafael Leão, waarna de Portugees het doel van Yann Sommer onder vuur nam. De Zwitser kon relatief simpel redding brengen. Voor rust zouden beide ploegen via Thuram (Inter) en Calabria (Milan) nog gevaarlijk worden, maar aan de ruststand veranderde niks meer.

Al vroeg na de theepauze verdubbelde Inter de marge. Thuram verschalkte Mike Maignan met een laag en hard schot vanaf de rand van het zestienmetergebied: 0-2. De mannen van Inzaghi konden op dit punt de titel haast ruiken. Snel na de tweede treffer werd Reijnders het slachtoffer van een aanvallende wissel. De voormalig AZ-middenvelder werd vervangen door spits Olivier Giroud.

Pas richting de slotfase van het duel kwam Milan meer aan voetballen toe. In het laatste kwartier waren de kansen voor de ploeg van Pioli en dat resulteerde in een aansluitingstreffer. Nadat een eerste poging nog op de paal belandde, werkte Fikayo Tomori de rebound binnen: 1-2. Een lange VAR-check volgde, maar de goal bleek geldig.

Met nog zes minuten te gaan bracht Inzaghi Dumfries in het veld om te helpen de overwinning, en daarmee de scudetto, over de streep te trekken. Even later kwam ook De Vrij in het veld. Dumfries zou het einde van het duel niet halen, aangezien hij een rode kaart ontving na een opstootje, waarbij ook Hernández het veld moest ruimen. Enkele minuten later ontving ook Calabria de rode prent.

???????? voor Denzel Dumfries en Theo Hernández ?? De twee doen een wedstrijd wie elkaar het langst kan vasthouden ???#ZiggoSport #SerieA #MilanInter pic.twitter.com/ea2V1VX46Y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 22, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties