Opmerkelijk: bondscoach stapt op daags na geslaagde EK-kwalificatie

Dinsdag, 21 november 2023 om 10:39 • Bart DHanis • Laatste update: 11:25

Jaroslav Silhavy is opgestapt als bondscoach van Tsjechië, zo maakt de Tsjechische bond bekend via de officiële kanalen. Het nieuws is opmerkelijk, daar hij zich maandagavond met Tsjechië plaatste voor het EK van 2024 in Duitsland.

Tsjechië rekende maandagavond op eigen veld met 3-0 af met Moldavië. Dankzij de overwinning komt het land op vijftien punten in kwalificatiegroep E. Albanië heeft eveneens vijftien punten behaald, maar heeft een beter doelsaldo en is als koploper geëindigd. Tsjechië kwam daardoor in Pot 3 of 4 terecht voor de loting van het EK.

Het feit dat Tsjechië tweede eindigde in de poule achter Albanië, kwam Silhavy in eigen land op kritiek te staan. Toch zegt de 62-jarige trainer het bondscoachschap trots te verlaten. “We hebben de klus geklaard en goede resultaten achtergelaten.”

De reden dat Silhavy opstapte bij de nationale ploeg, is omdat de druk hem te hoog is geworden. Silhavy schrijft dat hij voor het duel met Moldavië al had besloten om te stoppen als bondscoach. “De druk was zo groot. Ik begreep zelf niet waarom.”

Silhavy was al vijf jaar bondscoach bij de Tsjechen. Tijdens het EK van 2021 bereikte hij de kwartfinale door in de achtste finale van het toernooi Nederland met 0-2 te verslaan. Matthijs de Ligt kreeg in dat duel een rode kaart.

Tsjechië moet dus zeven maanden voor het eindtoernooi op zoek naar een nieuwe bondscoach. Silhavy stond in totaal 56 keer aan het roer namens het nationale elftal van zijn land.

Nachtclub

Silhavy kwam zaterdag al in het nieuws omdat hij drie spelers vroegtijdig naar huis stuurde. Jakub Brabec, Vladimír Coufal en Jan Kuchta werden weggestuurd omdat ze na het gelijkspel tegen Polen (1-1) feestend werden gespot in een nachtclub, minder dan 48 uur voor het cruciale treffen met Moldavië.