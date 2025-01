Openhartige Quilindschy Hartman: ‘Feyenoord is een geweldige club, maar…’

Quilindschy Hartman laat zich in een interview met het Algemeen Dagblad open uit over zijn knieblessure en toekomst bij Feyenoord. De linksback stond voor zijn zware blessure in de belangstelling van Chelsea en had de overstap graag gemaakt.

Hartman raakte op 31 maart 2024 geblesseerd aan zijn knie tegen FC Utrecht. Het was niet de eerste keer dat de international een kruisbandblessure opliep. “Ik was twee dagen van slag, maar ik ben positief ingesteld, dus ik kon heel snel de knop omzetten. Het is een voordeel dat ik een soortgelijke blessure al een keer heb gehad.”

“Soms heb je een gevoel in de knie na een training. De eerste keer maakte ik me daar zorgen om, maar nu wist ik: dit hoort er gewoon bij, dit is oké. Bij de eerste blessure was ik jeugdspeler en maakte ik mij zorgen over mijn toekomst. Nu had ik al iets laten zien, dat scheelt enorm. Dat gaf rust”, geeft Hartman aan.

Het jeugdproduct van Feyenoord stond voor zijn blessure in de belangstelling van Chelsea en had graag de overstap gemaakt. “Feyenoord is een geweldige club, maar als je een kans krijgt bij een topclub in een grote competitie, dan laat je die niet zomaar liggen”

“Dat heeft niets met Feyenoord te maken”, stelt Hartman. “Ik zou zo nog tien jaar bij Feyenoord kunnen spelen. Maar laten we niet geheimzinnig doen, naar de Premier League of andere grote competities wil iedereen. En ja, dan speelt ook mee of je weleens zwaar geblesseerd bent geweest. Dat je weet dat niet vanzelfsprekend kansen voorbij blijven komen”, is de linksachter realistisch.

Door zijn knieblessure ontbrak Hartman afgelopen zomer op het EK. Hij blikt terug op die periode. “Ik geloof ook wel dat ik kan terugkeren bij Oranje. Het EK in de zomer voelde vreemd. Ik kon naar de wedstrijden via de KNVB, maar dat zag ik zelf niet zitten. Er was ook geen tijd voor. Ik miste het wel natuurlijk. Vooral het darten met Wout Weghorst, haha.’’

De revalidatieperiode gebruikte de Oranje-international dan ook goed om het leven buiten het voetbal te ontdekken. “Ik ben naar de Formule 1 gaan kijken. Naar Wimbledon, Sinner tegen Medvedev. Geweldige partij, al duurde het wel lang. Normaal ben je alleen bezig met voetballen, herstellen, wedstrijden. Die tijd is nu weer voorbij, hoor, ik zit alweer in het oude schema als speler. Ik ben ook weer helemaal opgeladen”, sluit Hartman af.