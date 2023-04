Openda neemt op droomavond voor Lens verder afstand van Lionel Messi

Zaterdag, 22 april 2023 om 23:14 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:08

RC Lens heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Aan de hand van Loïs Openda won de club uit Noord-Frankrijk in eigen huis met 3-0 van nummer vier AS Monaco. De voormalig spits van Vitesse was goed voor twee treffers en een assist. Lens staat door de zege op de tweede plek in de Ligue 1, met twee punten meer dan Olympique Marseille, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Bijzonderheden:

Openda startte uitstekend aan het duel: al na zestien minuten had hij twee keer gescoord. Zijn eerste treffer, in de negende minuut, was het gevolg van een fout in de opbouw bij Monaco. De eerste poging van de Belg werd nog van de lijn gehaald, maar in de rebound was hij wel trefzeker. De 2-0 maakte hij met een intikker, na een voorzet van Deiver Machado. Daardoor kwam Openda op zeventien Ligue 1-treffers dit seizoen: twee meer dan Lionel Messi. Vlak na rust werd een treffer van Adrien Thomasson afgekeurd wegens buitenspel, maar in de 56ste minuut was het via diezelfde Fransman alsnog raak: Openda legde de bal breed, waarna Thomasson simpel kon afmaken. Myron Boadu viel een kwartier voor tijd nog in bij Monaco.

En daar is de eerste! De oud-spits van Vitesse prikt de bal in het net: 1-0!

En daar is zijn tweede.. Loïs Openda weet de voorsprong te verdubbelen voor Lens: 2-0!

RC Lens - AS Monaco 3-0

9' 1-0 Loïs Openda

16' 2-0 Loïs Openda (assist: Deiver Machado)

56' 3-0 Adrien Thomasson (assist: Loïs Openda)