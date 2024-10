Open sollicitatie richting Ronald Koeman en Oranje: 'WK 2026 is een bepaald richtpunt'

Sven Mijnans is van mening dat hij zijn plafond als voetballer nog niet heeft bereikt. De middenvelder (24) van AZ denkt dat hij over de kwaliteiten beschikt om op termijn te debuteren in het Nederlands elftal.

''Ik heb natuurlijk ook naar het EK gekeken'', aldus Mijnans deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International. ''Xavi Simons op rechts, Xavi Simons op tien. Reijnders op zes en Reijnders op tien.''

''Het was toch een beetje zoeken op die positie'', analyseert de AZ'er het middenveld van het Nederlands elftal. ''Het is niet dat ze, net als de andere plekken op het middenveld, de posities driedubbel bezet hebben.''

''De spoeling is een stuk dunner bij de aanvallende middenvelders. Als ik inderdaad een goed seizoen draai, dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt'', geeft Mijnans terloops mee aan bondscoach Ronald Koeman.

Om voor Oranje in aanmerking te komen, moet Mijnans eerst constant presteren op het middenveld van AZ. Daar krijgt de middenvelder voldoende gelegenheid voor in de Eredivisie en Europa League.

''Het is echt wel met een bepaald plan gegaan'', legt Mijnans uit dat hij stap voor stap de weg naar de top beklimt. ''Dat het dit jaar echt tijd is om de hoofdrol te pakken, omdat de ervaren jongens zijn verdwenen.''

Mijnans krijgt donderdagavond de kans zich te bewijzen, als AZ in de Europa League uitkomt tegen Athletic Club. De Europese campagne werd afgetrapt met een 3-2 zege op IF Elfsborg.