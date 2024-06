Rodrigo Bentancur door het stof na ‘misplaatste grap’ over teamgenoot Heung-min Son: ‘Lijken toch allemaal op elkaar’

Rodrigo Bentancur is diep door het stof gegaan na een nare opmerking over Heung-min Son, een van zijn teamgenoten bij Tottenham Hotspur. De Uruguayaan maakte op nationale televisie een uiterst misplaatste grap over het uiterlijk van Son.

Een Uruguayaanse journalist vroeg Bentancur of het niet mogelijk was om een shirt van een Spurs-speler voor hem te regelen. Daarop reageerde Bentancur niet op een al te verstandige manier.

“Die van Sonny”, was de reactie van de middenvelder. “Het zou ook een shirt van zijn neef kunnen zijn, want die lijken toch allemaal op elkaar.”

Veel mensen konden de opmerking van Bentancur niet waarderen en uitten hun onvrede op sociale media. De 26-jarige middenvelder bood vervolgens online zijn excuses aan voor de opmerking.

“Sonny, broer! Ik bied je mijn excuses aan voor wat er is gebeurd, het was gewoon een hele slechte grap. Je weet dat ik van je hou en ik zou je nooit respectloos behandelen of jou of iemand anders pijn doen!”, zo luidt de boodschap.

Momenteel bereidt Bentancur zich met de nationale ploeg van Uruguay voor op de Copa América, die volgende week van start gaat in de Verenigde Staten. Son speelde met Zuid-Korea twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2026.

its disappointing to see bentancur saying "all asian look the same" when your friend is asian who's being targeted by racists every single time. pic.twitter.com/M9un3rZOBH — ? (@heungmiins) June 14, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties