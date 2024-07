Hopeloze panenka wordt Alphonso Davies en Canada fataal: Uruguay pakt brons

Uruguay heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag verzekerd van plek drie op de Copa América. De ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa was in de troostfinale na strafschoppen te sterk voor Canada.

Het duel om plek drie tussen Canada en Uruguay zorgde voor het nodige spektakel. Al na acht minuten spelen zorgde Rodrigo Bentancur voor de openingstreffer door uit een corner hoog en hard raak te schieten.

Het antwoord van Canada liet niet lang op zich wachten en volgde halverwege de eerste helft, toen ook aan de andere kant een hoekschop werd genomen en Ismaël Koné de bal acrobatisch over Sergio Rochet werkte: 1-1.

Het werd nog mooier voor Canada. Nadat eerst nog een doelpunt van Facundo Pellistri werd afgekeurd wegens buitenspel, kwam de equipe van Jesse Marsch tien minuten voor tijd op voorsprong. Jonathan David schoot een rebound binnen na geklungel bij Rochet.

When Messi is your idol, your destined to miss your penalty just like he did Alphonso Davies ?? #CANURU #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/oVcSjywrSy — Xeno° (@XenooUtd) July 14, 2024

Toen de debutant leek af te stevenen op plek drie was daar uit het niets echter Luis Suárez in minuut 92. Het goudhaantje, halverwege het duel ingevallen, tikte binnen op aangeven van José María Giménez: 2-2.

Geen verlenging, maar direct strafschoppen. Daarin faalde Koné en belandde een panenka van Alphonso Davies op de lat. Uruguay wist alle vier de strafschoppen wel te benutten en dus gaat dat land met het brons aan de haal.

De finale van de Copa América, die in de nacht van zondag op maandag op het programma staat, gaat dit jaar tussen Argentinië en Colombia. In het Hard Rock Stadium in Miami wordt om 02:00 uur afgetrapt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties