Ook Verbruggen kan Arsenal niet stoppen, waardoor druk weer bij Liverpool ligt

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League weer in handen. The Gunners wonnen zaterdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 0-3. Arsenal staat dankzij de uitzege op 71 punten, een punt meer dan zowel Liverpool als Manchester City, dat zaterdag met 2-4 won bij Crystal Palace. Liverpool neemt zondag bij winst op Manchester United de eerste plaats weer over.

Bij Arsenal keerden Declan Rice en Gabriel Jesus, die midweeks tegen Brentford (2-0) op de bank begonnen, terug in de basisopstelling. De weer fitte Bukayo Saka startte ouderwets als rechtsbuiten, met Kai Havertz en Jesus als zijn collega's in de voorhoede. Bij Brighton verschenen Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke aan de aftrap. Jo√ęl Veltman zat op de bank bij the Seagulls.

Arsenal was al in de openingsminuut dicht bij de 0-1. Een indraaiende vrije trap van Martin √ėdegaard werd verkeerd getaxeerd door Verbruggen, die geluk had dat Gabriel Magalh√£es naast kopte. Brighton werd nadien sterker en Arsenal had het een fase lastig in het regenachtige Amex Stadium. Saka en Jesus (allebei voorlangs) lieten desondanks goede kansen onbenut om de score te openen voor de titelkandidaat.

Het was juist Arsenal dat de ban brak aan de Engelse zuidkust. Tariq Lamptey, die eerder nog geblesseerd leek af te haken, legde Jesus neer in zijn eigen strafschopgebied. De arbitrage kende geen twijfel: penalty voor Arsenal. Het was vervolgens Saka die Verbruggen de verkeerde kant opstuurde en the Gunners aan de leiding bracht: 0-1.

Arsenal moest wel geconcentreerd blijven spelen en dankte doelman David Raya toen hij een knal van Julio Enciso onschadelijk maakte kort voor rust. Brighton mocht dus blijven hopen, al werd die hoop na een uur spelen een stuk kleiner. Arbiter John Brooks zag Saka geblesseerd liggen, maar liet doorspelen. Uit de daaropvolgende aanval tikte Havertz van dichtbij binnen, op aangeven van Jorginho.

Verbruggen voorkwam na 70 minuten spelen dat de ingevallen Leandro Trossard, met een verleden bij Brighton, de wedstrijd in het slot gooide. Brighton-manager Roberto De Zerbi bracht kort daarna Ansu Fati in het veld voor Danny Welbeck, die het de verdediging van zijn oude werkgever niet lastig kon maken. Arsenal hield de rijen gesloten in de slotfase en loerde op de counter.

Uit een van die counters kwam alsnog de 0-3. Havertz stuurde Trossard weg en de Belgische buitenspeler verschalkte Verbruggen vervolgens met een bekeken lobje. Het zorgde voor vreugdetaferelen in het uitvak achter het doel van de Nederlandse keeper. De meegereisde Arsenal-fans wisten dat de buit binnen was in Brighton en dat de druk weer bij Liverpool ligt in de titelrace.

