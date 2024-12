Ook Hansi Flick kan opmerkelijk moment omtrent Frenkie de Jong bij FC Barcelona niet verklaren

FC Barcelona ondergaat niet zijn beste periode onder trainer Hansi Flick. In de Champions League werd er vorige week dan wel met 3-0 gewonnen van Stade Brest, maar in de Spaanse competitie wachten de Catalanen al drie wedstrijden op een zege. In het laatste LaLiga-duel, dat met 1-2 verloren ging tegen Las Palmas, gebeurde bovendien iets opmerkelijks met Frenkie de Jong.

De 27-jarige Oranje-international kwam, net zoals gewoonlijk de de laatste weken, als invaller binnen de lijnen bij Barça. 33 minuten voor tijd meldde De Jong zich aan de zijlijn, waar hij Gavi afloste.

In zijn eerdere invalbeurten dit seizoen kreeg de middenvelder steevast meteen de aanvoerdersband om de arm. De Jong is immers, achter Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo (beiden geblesseerd), de derde captain van Barcelona.

Tegen Las Palmas startte Raphinha, nummer vier op de lijst met aanvoerders, met de band om zijn arm. Normaliter levert hij deze in op het moment dat De Jong het veld betreedt, maar dat gebeurde afgelopen zaterdag dus niet.

Flick had het op het moment zelf niet door. Enkele dagen later, in aanloop naar het competitieduel met RCD Mallorca, wordt hij ernaar gevraagd op een persmoment.

"Het viel me niet op, maar dat gebeurde niet om een bepaalde reden", neemt de Duitse keuzeheer twijfels over de aanvoerdershiërarchie weg. "In Duitsland wordt de aanvoerdersband niet doorgegeven (bij een invalbeurt, red.), maar hier wel. Ik snap niet waarom het deze keer niet gebeurde."