Ook deze drie niet eerder genoemde Eredivisie-clubs praatten met entourage van PSV-talent Isaac Babadi

Januari is al over de helft en Isaac Babadi is nog altijd niet verhuurd door PSV. De talentvolle middenvelder komt niet in aanmerking voor veel speelminuten onder Peter Bosz en mag dus tijdelijk vertrekken, maar door Babadi's gebrekkige fitheid en het uitblijven van een doorpakkende geïnteresseerde club verblijft bij nog in Eindhoven. Wat wordt de nieuwe werkgever van de jongeling?

Zowel PSV als Babadi kijkt kritisch naar een potentiële uitleenbeurt. Mocht de goede club met een doordacht plan zich niet melden, dan blijft de man die dit seizoen pas vier keer inviel in de Eredivisie 'gewoon' bij de selectie van Bosz.

"Het moet wel een goed plan zijn. Als hij puur voor de breedte wordt gehuurd door een club, kan hij net zo goed hier blijven. Dan traint hij in ieder geval op een hoog niveau", sprak de keuzeheer van PSV eerder uit.

Tot nu was reeds bekend dat NEC en PEC Zwolle overwogen Babadi bij de selectie te voegen. Geen van beide partijen pakte vooralsnog door en dus maken andere kapers op de kust een kans.

Het Eindhovens Dagblad weet van drie eerder niet genoemde Eredivisie-deelnemers die al met het management van Babadi spraken. Ook NAC Breda, sc Heerenveen en Heracles zijn of waren namelijk in de markt voor de geboren Nijmegenaar met roots in Sierra Leone.

Zelf zou Babadi een voorkeur hebben voor een tijdelijk dienstverband bij NEC. Dat kan niet los gezien worden van het gegeven dat hij familie heeft in Hatert, een wijk op een steenworp van het NEC-stadion, De Goffert.

"Het woord is aan NEC, of uiteindelijk een andere club. En daarna moet PSV een eventuele deal nog wel omarmen", vertelt het Eindhovens Dagblad over hoe de zaak zich moet ontwikkelen.