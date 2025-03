Onwerkbare situatie bij club uit de Eredivisie: medewerker meldt zich ziek

Er zijn grote problemen binnen Sparta Rotterdam, zo blijkt uit een artikel van Martijn Krabbendam namens Voetbal International. Volgens de journalist houdt technisch directeur Gerard Nijkamp de scouting gegijzeld.

Krabbendam rept over een ‘onwerkbare situatie’ in Rotterdam-West. “Ontevreden over het nieuwe beleid van de club, is Rick van der Meer al vertrokken. Technisch manager Jesper Gudde en scout Bart Latuheru wíllen hetzelfde, maar technisch directeur Gerard Nijkamp houdt ze aan hun contract.”

Gudde bevestigt aan Krabbendam dat deze gijzeling fysiek en mentaal zijn tol begint te eisen. Latuheru wenst niet te reageren, maar meldde zich donderdag ziek. Hij hoopt op een snelle oplossing.

Nijkamp lijkt niet bereid een oplossing te zoeken. Sparta zelf ontkent dat er sprake is van een verziekte werksfeer. “Bij het eerste elftal worden Gudde en Latuheru niet meer betrokken sinds de komst van de nieuwe trainer Maurice Steijn”, weet Krabbendam.

Wekelijkse vergadermomenten tussen de scouts, Nijkamp en de staf van het eerste elftal bestaan niet meer. Ook zijn Gudde en Latuheru niet betrokken geweest bij de afgelopen winterse transferperiode.

Nijkamp wil tegenover Krabbendam niet reageren op zijn verhaal. Algemeen directeur Manfred Laros lijkt zich eveneens niet druk te maken.

“Dat hoeft hij ook niet, want Sparta's Raad van Commissarissen vindt het blijkbaar allemaal prima dat twee gewaardeerde medewerkers, die op een positieve manier willen vertrekken, nu de ziektewet worden ingejaagd”, aldus de kritische Krabbendam.