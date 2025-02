Ontwikkelaar van Football Manager komt met zeer teleurstellend nieuws

De 2025-editie van Football Manager is definitief geannuleerd. Dat meldt ontwikkelaar Sports Interactive vrijdag in een officieel statement.

Het Engelse bedrijf is van mening dat Football Manager 2025 niet aan de gewenste kwaliteitsstandaard voldoet. Om die reden zal er dit jaar geen nieuwe editie uitgebracht worden.

Normaliter lanceert Sports Interactive de nieuwste editie van Football Manager begin november. In oktober maakte de ontwikkelaar echter bekend dat de lanceerdatum was uitgesteld naar 25 maart.

Nu kiezen de makers van het populaire voetbalspel ervoor om een editie over te slaan. Omdat een latere release niet haalbaar was binnen het huidige voetbalseizoen, is men tot dit besluit gekomen.

Sports Interactive focust zich op Football Manager 2026. Fans die het spel hadden gepreorderd krijgen hun geld terug.

Football Manager is een van de meest populaire voetbalspellen ter wereld. In het spel kruipt de speler in de huid van een voetbaltrainer van een bestaand of zelfgemaakt team. De speler heeft onder andere de leiding over de strategie, transfers en trainingsschema's.

Football Manager is ook geliefd bij grote spelers zelf. Zo deelde Antoine Griezmann ooit een foto waaruit bleek dat hij Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey naar Arsenal had gehaald.