Ontslag Hyballa heeft omgekeerd shockeffect; Misehouy toont klasse bij Jong Ajax

Vrijdag, 15 september 2023 om 22:05 • Laatste update: 22:39

Het ontslag van Peter Hyballa heeft voor NAC Breda niet het gewenste effect gebracht. De Bredanaren stonden onder leiding van interim-coach Ton Lokhoff razendsnel op een dubbele achterstand tegen VVV-Venlo en kwamen dat niet meer te boven: 3-1. VVV klimt door de nieuwe zege knap naar de tweede plek. Verder eindigden twee spectaculaire wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie in een 3-3 gelijkspel: Jong Ajax - FC Emmen en FC Dordrecht - Jong FC Utrecht.

VVV-Venlo - NAC Breda 3-1

Als er al sprake was van een shockeffect bij NAC, dan pakte dat volledig verkeerd uit voor de club. Binnen acht minuten stond VVV op een 2-0 voorsprong. Tweemaal stond Levi Smans klaar om een voorzet binnen te werken, eerst van Simon Janssen en daarna van Soulyman Allouch. Negen minuten voor rust kwam VVV zelfs op 3-0. Magnus Kaastrup schoot vanuit de kluts van dichtbij binnen uit een hoekschop: 3-0. NAC gaf niet op en maakte direct na rust een aansluitingstreffer via Dominik Janosek. De Bredanaren hadden zichtbaar nog geloof, maar doelpunten vielen er niet meer in Venlo.

Jong Ajax - FC Emmen 3-3

Jong Ajax kwam al vroeg op voorsprong op Sportcomplex De Toekomst. Gabriel Misehouy zette in een dribbel fraai twee tegenstanders te kijk en legde af op David Kalokoh, die uit de draai van afstand binnenschoot: 1-0. Ook bij het tweede doelpunt, in de negentiende minuut, fungeerde Misehouy als aangever. Mika Godts krulde de bal vrijwel identiek aan Kalokoh binnen: 2-0. In de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. Charlie Setford gaf een onnodige rebound weg aan Desley Ubbink, die simpel kon binnentikken: 2-1. In de 73ste minuut tikte Ben Scholte uit een lage voorzet van Patrick Brouwer binnen: 2-2. De doelpuntenmaker scoorde acht minuten voor tijd opnieuw, ditmaal uit een hoekschop: 2-3. In blessuretijd redde Jong Ajax alsnog een punt via Kristian Hlynsson, die van zeventien meter binnen knalde: 3-3.

Jong AZ - FC Eindhoven 0-0

Heel Eindhoven schreeuwde na een kwartier spelen om een strafschop na een vermeende handsbal in het strafschopgebied van Jong AZ, maar desondanks kwam de bal niet op de stip te liggen. De thuisclub kwam na een stroeve start steeds beter in de wedstrijd, maar dat leverde voor rust geen goals op. Onder meer aanjager Joey Sleegers wist het net niet te vinden. Ro-Zangelo Daal leek de Alkmaarders kort na rust op voorsprong te brengen, ware het niet dat het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Hetzelfde gebeurde toen Finn Stam een minuut later scoorde. Beide ploegen bleven tot het einde vechten om de winst, maar een winnaar kwam er niet in Wijdewormer.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 3-3

Adrian Blake tekende op prachtige wijze voor zijn eerste goal in het betaald voetbal. De Engelse aanvaller krulde de bal vanaf 25 meter in de verre hoek: 0-1. Het werd voor rust zelfs 0-2 toen Mees Rijks optimaal profiteerde van een flater van Dordrecht-doelman Lucas Plogmann. Blake bekroonde zijn uitblinkende optreden na rust door van dichtbij de 0-3 aan te tekenen. Het werd plotseling heel spannend in Dordrecht door goals van Shiloh 't Zand in minuut 58 en 62. De comeback van de thuisclub was compleet toen Malhory Noc in de 94ste minuut voor de 3-3 zorgde, tot ongeloof van alles en iedereen bij Jong FC Utrecht.