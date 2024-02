Ontketende Malen gebruikt Freiburg als speelbal en evenaart productie van 22/23

Het was vrijdag Donyell Malen-avond in de Bundesliga. De Nederlander, die mogelijk zijn beste wedstrijd van dit seizoen speelde, zorgde er met een dubbelslag bijna hoogstpersoonlijk voor dat Borussia Dortmund SC Freiburg met 3-0 versloeg. Niclas Füllkrug verzorgde het slotakkoord. Dortmund houdt zo de druk op nummer drie VfB Stuttgart, dat net als BVB veertig punten heeft.

Dortmund-trainer Edin Terzic had weer eens wat te kiezen inzake zijn basiself. Gregor Kobel, Julian Ryerson, Marco Reus, Karim Adeyemi en Julian Brandt keerden allen terug na blessureleed, en alleen Adeyemi en Brandt moesten in eerste instantie de bank warmhouden in het Signal Iduna Park.

Wie wel in de basis begon was Malen, die slechts een kwartier nodig had om zijn stempel te drukken. De Oranje-international kreeg te veel ruimte na een pass van Niclas Füllkrug, en kon hard en hoog afdrukken langs Freiburg-doelman Noah Atubolu: 1-0.

Het was Malens achtste dit Bundesliga-seizoen en een fijn begin voor Dortmund. En tevens een van de weinige hoogtepunten in de eerste helft: zowel de thuisploeg als de Freiburgse bezoekers waren weinig spitsvondig in aanvallend opzicht.

Tot op slag van rust, toen Malen voor de tweede keer toesloeg. Füllkrug kwam van eigen helft opstomen om zijn aanvalspartner te bedienen, die met een kruiselings laag schot langs Atubolu schoot: 2-0. Kortom: Malens negende, waarmee hij zijn productie van vorige jaargang nu al evenaart.

Dortmund zat op rozen en kon rustig achteroverleunen tegen het vleugellamme Freiburg. In de tweede helft kreeg Malen de kans op de hattrick. Op randje zestienmetergbied kon hij in alle rust aanleggen, maar mikte hij over het doel. Ian Maatsen, net als Malen basisspeler, had even later al minder geluk met een pegel op de paal.

Freiburg moest wel, en begon steeds meer ruimte weg te geven. Met Malen als dirigent verzuimde Dortmund het karwei echter af te maken. Malen bood Reus en Füllkrug nog open scoringskansen, voordat laatstgenoemde alsnog in de statistieken verscheen. De Duitser kopte raak uit de nasleep van een corner.

