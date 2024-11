Ontketend PEC Zwolle draait het tegen Fortuna Sittard binnen kwartier helemaal om en wint

PEC Zwolle weet na vier wedstrijden in de Eredivisie zonder zege weer wat winnen is. De Zwollenaren kwamen nog op achterstand, maar dankzij een sterke tweede helft werd een 3-1 overwinning uit het vuur gesleept. De ploeg van trainer Johnny Jansen stijgt naar de twaalfde plaats, terwijl het verliezende Fortuna blijft steken op plek zeven.

Anouar El Azzouzi gaf al na zeven minuten al koppend een waarschuwing af, al leverde dat PEC niet een vroege voorsprong op. Younes Namli was eveneens zeer bedrijvig in de beginfase in Zwolle. Het was echter Fortuna dat na ruim een halfuur spelen de ban brak. Mitchell Dijks veroorzaakte een strafschop en Ezequiel Bullaude faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 0-1.

PEC bleef ondanks de tegenvaller de aanval opzoeken, al was dat niet voldoende om de achterstand nog vóór rust weg te poetsen op eigen veld. De rust deed wonderen voor de thuisspelende ploeg en Fortuna gaf het uit handen na de hervatting. Damian van der Haar gaf na 52 minuten spelen voor en het was Dylan Mbayo die van dichtbij de 1-1 maakte. Van der Haar, eerst nog aangever, bracht PEC vier minuten later op voorsprong met een knal in de linkerbenedenhoek.

Fortuna stond na 66 minuten spelen zelfs met 3-1 achter: uit een lange uitwerp van Jesper Schendelaar schoot Mbayo opnieuw raak, ditmaal van buiten het strafschopgebied. Een dreun voor de bezoekers uit Limburg, die het nog wel probeerden in de slotfase maar PEC nooit meer echt in de problemen konden brengen.

Trainer Danny Buijs wisselde er nog lustig op los in de slotfase en in blessuretijd verzuimde Makan Aiko om het nog spannend te maken in Zwolle. Doelman Schendelaar redde bekwaam. Even daarna kreeg Davy van den Berg zijn tweede gele kaart na een opstootje en moest PEC verder met tien man.

Er was even hoop bij Fortuna toen de bal op de stip kwam te liggen. Bullaude, eerder op de avond nog trefzeker, schoot echter over het doel, tot grote vreugde van de PEC-supporters. De misser stond symbool voor het zwakke optreden van Fortuna in de tweede helft.

Na het laatste fluitsignaal was het nog even onrustig op het veld en moest Buijs nog enkele spelers tot de orde roepen bij Fortuna, dat na vijf duels zonder nederlaag weer verliest. PEC had daar geen boodschap aan en vierde de eerste zege sinds eind september.