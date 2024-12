Ontevreden Thom Haye hint op bliksemvertrek bij Almere City: ‘Heel raar dat ik op de bank zit’

Thom Haye is niet te spreken over zijn huidige situatie bij Almere City. De 29-jarige middenvelder moet het de laatste weken veelvuldig doen met een reserverol. Daarom behoort een winters vertrek tot de mogelijkheden voor Haye, die pas sinds september actief is bij de hekkensluiter in de Eredivisie.

Almere City verloor zondag in eigen huis van FC Utrecht (1-3), waardoor de ploeg van trainer Hedwiges Maduro hekkensluiter blijft in de Eredivisie. Haye begon, zoals gebruikelijk de laatste weken, op de reservebank en moest het doen met een invalbeurt van twintig minuten, waarin hij wel meteen het voorbereidende werk verzorgde bij de treffer van Logan Delaurier-Chaubet.

“De minuten die ik had heb ik wel lekker gespeeld”, begint Haye zijn interview bij ESPN meteen fel. “Die minuten daarvoor zijn heel pijnlijk. Ik vind niet dat ik hier op de bank hoor te zitten, dus dan doet dat wel pijn. Ik denk dat je dat zelf ook wel begrijpt”, doelt Haye op het feit dat hij zichzelf te goed vindt voor de bank van Almere City.

Maduro gaf eerder aan Haye op de bank te zetten vanwege zijn rol zonder balbezit. “Daar ben ik het dus niet mee eens”, reageert de negenvoudig international van Indonesië. “Ik heb bij zowel NAC als Heerenveen alles gespeeld, waarbij ik ook echt in de top meedeed qua balveroveringen. Ik heb daarin juist een hele grote transformatie gemaakt als speler de afgelopen jaren.”

Haye erkent dat hij na een sterke start een lastige periode doormaakte op het middenveld bij Almere, maar blijft bij zijn standpunt. “Ik blijf het heel raar vinden dat ik op de bank zit. Maar het is een goede groep met goede jongens en ik gun ze het allerbeste. Zodra ik binnen de lijnen kom, probeer ik ook alles te leveren wat ik kan.”

Toch sluit Haye een bliksemvertrek niet uit. “Het is een beetje afwachten de komende weken, denk ik. Ik had bepaalde opties en dan voer je gesprekken, daar komt een plan uit hoe je het uiteindelijk voor je ziet vanuit twee kanten. Daar zat dit scenario niet bij en daar heb ik dan wel moeite mee”, zo luidt het verwijt van Haye.

Haye sloot zich twee weken na het sluiten van de zomerse transferperiode aan bij Almere City, nadat hij na zijn vertrek bij sc Heerenveen zonder club was komen te zitten. Hij kwam dit seizoen elf Eredivisie-wedstrijden in actie, waarin hij geen doelpunt of assist wist te leveren.