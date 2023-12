Onmisbare schakel Ajax loopt in 2025 uit contract: ‘Club neemt groot risico’

Henk Spaan is onder de indruk van Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger lijkt nu al niet meer weg te denken uit de verdediging van Ajax, en liet ook afgelopen donderdag tegen AEK Athene een aantal fraaie verdedigende acties zien. In een recensie in Het Parool geeft Spaan wel aan dat het enigszins zorgwekkend is dat zijn contract bij Ajax ‘al’ over anderhalf jaar afloopt.

Ajax won met 3-1 van AEK, en plaatste zich zodoende voor de tussenronde van de Conference League. Hato liet zich zien met een aantal uitstekende verdedigende acties, en had bovendien de assist in huis op de 2-0 van Kenneth Taylor.

Bovendien baarde het talent opzien door de wedstrijd als aanvoerder te beginnen. Daarmee werd hij de jongste Ajacied ooit die een officiële wedstrijd als aanvoerder begon én de jongste aanvoerder ooit van een Nederlandse club in Europa.

Ajax won en aanvaller Chuba Akpom liet zich zien met twee goals en een aantal grote kansen die werden gemist. Toch bleef vooral een tackle van Hato hangen bij Spaan, vertelt hij in zijn recensie.

“Normaliter zijn het aanvallende acties die blijven hangen”, aldus de journalist. “Donderdagavond was het de tackle van Hato op García in de 33ste minuut die ik nog steeds voor me zie.”

“Hoe slaagt een jongen van zeventien erin op dit niveau een aanvaller in volle sprint de bal af te pakken om hem onder te dompelen in een ijskoud bad van vertwijfeling? Je kunt wel zeggen dat hij risico’s nam, maar ik vind het risico dat Ajax neemt groter, met een contract dat nog maar anderhalf jaar loopt. Voor zo’n voetballer”, besluit Spaan.

Hato maakte in 2018 de overstap van de jeugd van Sparta Rotterdam naar die van Ajax. In maart 2022 verlengde hij zijn contract voor het laatst, waardoor hij momenteel tot medio 2025 vastligt in Amsterdam. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel al op liefst 22 miljoen euro.

