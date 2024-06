Ongemakkelijkheid spat er vanaf: Duitse tv studio gaat los op Snollebollekes

Het bekende feestnummer Links Rechts van Snollebollekes is al zeven jaar oud, maar wordt tijdens het EK 2024 opnieuw ontdekt in een buurland. Het nummer van Rob Kemps (38) gaat na een viralfilmpje van de Oranje-supporters zelfs aan kop in een hitlijst in Duitsland.

Inmiddels is het feestnummer van Snollebollekes ook populair onder supporters uit het buitenland. Dat komt onder meer tot uiting in de Duitse hitlijst op Spotify.

Ook tijdens een uitzending van RTL EM-Studio op de Duitse televisiezender RTL werd er ingespeeld op de populariteit van het nummer. Presentatrice Jana Wosnitza vroeg het aanwezige Duitse publiek om allemaal van links naar rechts te bewegen op het moment dat de feestplaat in de studio werd aangezet.

Het zorgde voor ietwat ongemakkelijke beelden. “Beter doen jullie dit niet meer”, schrijft iemand op X, terwijl een ander onder de beelden reageert met: “Ik heb nog nooit zoiets onaangenaams gezien.” Een ander kan de lol er wel van inzien en tagt het officiële account van het Nederlands elftal: “@OnsOranje, vergeef ons alsjeblieft.”

Supporters van het Nederlands elftal die in de straten van Hamburg (en later ook in Leipzig) van links naar rechts sprongen op het bekende nummer van Snollebollekes waren tijdens het EK een grote hit op social media. “Het is ongekend wat er is gebeurd met die beelden uit Hamburg", zei Rob Kemps in De Coen & Sander Show op radiozender JOE.

"Dat filmpje is 18 miljoen keer gedeeld, zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Ik denk dat mensen vanaf nu altijd denken dat Nederlanders van links naar rechts binnen komen lopen", aldus Kemps.

Na alle aanvragen vanuit het buitenland werkt Kemps naar verluidt aan een buitenlandse editie van het nummer Links Rechts. De Nederlandse ambassade in Berlijn verwelkomde het Nederlands elftal en de Oranje-supporters dinsdagochtend voor het groepsduel met Oostenrijk nog op de megahit van Snollebollekes.

