Andries Noppert is bij sc Heerenveen op een zijspoor beland. De ruim twee meter lange doelman heeft de concurrentiestrijd verloren van Mickey van der Hart. Mogelijk is er deze winter een uitweg voor de dertigjarige international.

Het WK van 2022 zal voor eeuwig in het geheugen gegrift staan van Noppert. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal besloot - tot verrassing van velen - om de in vorm verkerende Fries tussen de palen van het Nederlands elftal te posteren.

Met de boomlange Noppert als doelverdediger eindigt Oranje als eerste in een groepsfase met Senegal, Qatar en Ecuador. In de achtste finales is de Verenigde Staten een maatje te klein, maar dan wacht een kwartfinaleclash met Argentinië.

In een uiterst memorabele WK-wedstrijd is het Zuid-Amerikaanse land uiteindelijk na strafschoppen te sterk voor ons kikkerlandje. Noppert stopt geen enkele Argentijnse strafschop, terwijl Virgil van Dijk en Steven Berghuis hun inzet wel gekeerd zagen worden.

Na afloop werd het erg onvriendelijk tussen beide partijen. Nu, jaren later, kan Noppert uitgerekend op het vliegtuig stappen naar Argentinië. Volgens die landelijke tak van ESPN is de goalie heel serieus in beeld bij San Lorenzo.

"De Nederlandse doelman die in Qatar nog op het WK van 2022 speelde, is vrij om te gaan bij SC Heerenveen. De gesprekken tussen (Marcelo) Moretti (de president van San Lorenzo, red.) en de keeper verlopen goed", aldus het medium.

Bart Kruijt, verslaggever namens Voetbal International, laat op X weten met Ferry de Haan gesproken te hebben. "In Argentinië verschijnen berichten dat San Lorenzo Andries Noppert zou willen huren. Ferry de Haan laat desgevraagd weten dat hij nog niet benaderd is. Maar wie weet wat nog komen gaat."