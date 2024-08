Boca Juniors-verdediger Luis Advíncula heeft zijn eigen ploeg benadeeld tijdens de return in de achtste finale van de Copa Sudamericana tegen Cruzeiro. De Peruaan kreeg al na tien seconden een donkerrode kaart, waardoor Boca vrijwel het gehele duel met een man minder speelde.

Wedstrijden in de Copa Sudamericana staan erom bekend dat ze op het scherpst van de snede worden gespeeld. Boca Juniors-trainer Diego Martínez had zijn spelers op voorhand waarschijnlijk geïnstrueerd om er direct bovenop te klappen.

Zijn verdediger Advíncula ging echter al heel snel over de schreef. De rechtsback plantte zijn voet vol op de enkel van Cruzeiro-aanvoerder Lucas Romero. Scheidsrechter Arbiter Wilmar Roldán nam ruim de tijd om tot een beslissing te komen en gaf Advíncula vervolgens een terechte rode kaart.

Druk op de tweet, dus niet op de foto, om de beelden te bekijken op X.

Boca Juniors had het heenduel in Argentinië nog met 1-0 gewonnen en reisde dus met een uitstekend resultaat af naar Belo Horizonte. In ondertal keken de Argentijnen na twintig minuten spelen al tegen een 2-0 achterstand aan.

Boca-aanvaller Milton Gimenez bracht de stand op slag van rust over twee duels toch weer volledig in evenwicht, waarna een strafschoppenserie de uiteindelijke winnaar moest bepalen.

Daarin trok Cruzeiro uiteindelijk aan het langste eind. Miguel Merentiel was de laatste penaltynemer aan de kant van Boca Juniors, maar hij schoot hard over.