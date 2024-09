Ongekende statistiek van Ajax kwam tegen Fortuna Sittard na 1228 dagen eindelijk ten einde

Ajax beleefde woensdag in de Johan Cruijff ArenA een makkelijke avond. Na een rode kaart voor Fortuna Sittard-verdediger Rodrigo Guth liepen de Amsterdammers in de tweede helft uit naar een grote overwinning: 5-0. Opmerkelijk genoeg was het alweer een hele tijd geleden dat een tegenstander van Ajax in de Eredivisie rood kreeg.

Om precies te zijn 1228 dagen. Op 9 mei 2021 gebeurde het voor het laatst dat Ajax tijdens een competitieduel in overtal kwam te staan na een rode kaart.

Tyrell Malacia kreeg destijds tijdens De Klassieker met een uur op de klok een directe rode prent. Ajax speelde toen in een lege Kuip en won mede dankzij twee eigen doelpunten van Feyenoord met 0-3.

Wat opvalt is dat tegenstanders van Feyenoord en PSV sinds die rode kaart voor Malacia tegen Ajax in 2021 samen 32 rode kaarten kregen.

Slechts één keer zat er een langere periode tussen twee rode kaarten voor tegenstanders van Ajax in de Eredivisie. Toen ging het om 1368 dagen, in de periode 1981 tot 1985.

Debuut Weghorst

Trainer Francesco Farioli kon al met al tevreden zijn na de ruime zege op Fortuna. Wout Weghorst maakte zijn debuut bij Ajax, terwijl Davy Klaassen zijn rentree op het veld vierde nadat hij eerder deze week transfervrij terugkeerde bij de Amsterdammers.

Het was precies een maand geleden dat Ajax voor het laatst in actie kwam in competitieverband. De wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht vonden geen doorgang door politieacties. Ook zat er een interlandbreak tussen.