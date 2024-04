Ongekende flater: Ronald Koeman junior grote schlemiel van de avond

Ronald Koeman junior heeft vrijdagavond een ongekende blunder begaan in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Telstar en FC Emmen. De doelman van Telster rolde de bal zomaar in de voeten bij de tegenstander, die vervolgens eenvoudig kon afronden.

Het duel tussen Telstar en Emmen was amper een uur oud, toen Koeman junior in de veronderstelling was dat er was gefloten voor een overtreding. De doelman zag hoe Ben Scholte een iets te hoog geheven been had in de richting van Thomas Oude Kotte.

Ronald Koeman Jr. denkt dat er een vrije trap gegeven is, maar dan... ?? Slimmigheidje of onsportief? ??#telemm — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2024

Scheidsrechter Thomas Hardeman zag Koeman junior echter eenvoudig vangen en liet doorspelen. De goalie van Telstar rolde daarop de bal voor zich uit, waarna Scholte dankbaar profiteerde.

De blunder was niet helemaal zonder gevolgen, daar Telstar op een 2-1 voorsprong stond. Uiteindelijk zou er met 2-3 verloren worden. De laagvlieger speelde de gehele tweede helft met een man minder door een rode kaart voor Jay Kruiver.

