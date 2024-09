Onder politiebewaking geplaatste directeur AS Roma stapt na ontslag van De Rossi op

Lina Souloukou is opgestapt bij AS Roma, zo maken de Romeinen bekend via de officiële kanalen. Souloukou was de algemeen directeur bij i Giallarossi en was de afgelopen dagen het mikpunt van kritiek van de woedende Roma-aanhang.

Souloukou stuurde, samen met het eigendomsconcern de Friedkin Group, Daniele de Rossi de laan uit na een teleurstellende seizoensstart. Het clubicoon had eerder in het jaar nog een contractverlenging getekend, maar werd na vier wedstrijden naar de achterdeur verwezen.

Roma-fans waren furieus na die beslissing. Ze lieten eerder deze week hun onvrede blijken bij Trigoria, het trainingscomplex van de Romeinen. Ze hingen een spandoek op, wat tegelijkertijd fungeerde als steunbetuiging aan De Rossi alsook kritiek aan Souloukou.

"DDR (Daniele de Rossi, red.) de zee van Roma, Lina (Souloukou, red.) het kwaad van Roma", stond er op het spandoek gespoten." Volgens diverse Italiaanse media, waaronder La Repubblica, schreven dat Souloukou en haar gezin al drie dagen onder politiebescherming leeft.

Volgens de krant was dat een preventieve maatregel, die genomen werd na dreigementen aan haar adres. Souloukou was vanaf april werkzaam in de Italiaanse hoofdstad. Daarvoor was zij lang werkzaam in Griekenland, bij Olympiakos.

"Wij danken Lina voor haar inzet in een bijzonder belangrijke fase voor de club en wensen haar het beste bij haar toekomstige professionele uitdagingen", schrijven de Romeinen op de clubsite.

De bestuurlijke chaos is een reactie op de sportieve crisis. Roma won nog geen duel in de competitie. Het bestuur stelde na het ontslag van De Rossi razendsnel Ivan Juric aan. Juric staat zondag voor zijn debuut als trainer van Roma. Udinese is dan de tegenstander.