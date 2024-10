Onder druk verkerende Dirk Kuijt onthult bizar probleem bij Beerschot: ‘We hebben geen veld om op te trainen’

Dirk Kuijt verkeert in zwaar weer bij zijn club Beerschot. Vrijdag werd weliswaar het tweede punt van het seizoen behaald door Westerlo op 2-2 te houden, maar de achterstand op nummer 15 Kortrijk bedraagt nog altijd zes punten. Kuijt uit na afloop van de wedstrijd zijn zorgen over de structurele problemen bij Beerschot.

Maandag staat een vergadering gepland, waarbij het bestuur de toekomst van Kuijt zal bespreken. Daar ligt de 44-jarige oefenmeester echter niet wakker van. “Daar maak ik mij echt nul zorgen over”, reageert Kuijt ontspannen na afloop van de wedstrijd tegen Westerlo.

“Ik weet wel dat dat kan gebeuren in het voetbal. Er worden nu veel dingen gezegd en geroepen, maar de beleidsbepalers en de mensen die de keuzes maken, zeggen mij iets anders.”

Wel maakt Kuijt zich zorgen over andere structurele problemen binnen de club. “We hebben geen veld om op te trainen. Dat doen we in het stadion”, onthult hij. Vorig jaar trainde Beerschot op velden die ze huurden bij de Belgische voetbalbond, maar ook dat was slechts een tijdelijke oplossing.

Dit seizoen keerde de ploeg terug naar Wilrijk, maar de velden zijn in een dusdanig slechte staat, dat er moest worden uitgeweken naar het stadion. “We hebben wat op andere velden getraind, maar we willen op een goed veld trainen. En dat hebben we deze week gedaan in het stadion. Het is mooi dat dit gelijk voor een resultaat op Westerlo zorgt”, aldus Kuijt.

Kuijt vindt het echter te makkelijk om de schuld bij een ander neer te leggen. “We zijn met z’n allen ergens aan begonnen waarin de dingen niet zo gelopen zijn als we gehoopt hadden. We werken samen om dat aan te pakken. En dus werken we ook aan een trainingsveld. Ik heb alle vertrouwen dat dat binnenkort geregeld is.”

Kuijt promoveerde vorig seizoen met Beerschot naar het hoogste niveau in België. De seizoenstart verloopt echter uiterst teleurstellend. Uit de eerste tien wedstrijden werden slechts twee punten gehaald. Maandag zal duidelijk worden of Kuijt zijn functie bij de club zal behouden.