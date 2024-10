‘Onder druk verkerende Dirk Kuijt blijft voorlopig aan als trainer van Beerschot’

Dirk Kuijt kan weer eventjes opgelucht adem halen. Het functioneren van de 44-jarige trainer van Beerschot zou maandag besproken worden, maar het bestuur van de club heeft de vergadering uitgesteld, waardoor Kuijt in ieder geval voor nu aanblijft. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Maandag stond bij Beerschot een vergadering gepland, waarin het bestuur onder meer de toekomst van Kuijt zou bespreken. Echter is deze op verzoek van advocaten tot nader order uitgesteld, zo weet Het Laatste Nieuws. Zo gaat de club de interlandbreak in met veel onduidelijkheden.

Beerschot kent een uiterst teleurstellende seizoensstart. Afgelopen vrijdag pakte de ploeg van Kuijt pas het tweede punt van het seizoen, door met 2-2 gelijk te spelen tegen Westerlo. De achterstand op nummer 15 Cercle Brugge bedraagt nu al zes punten.

“Binnen de club bestaat discussie of hij met zijn aanpak de club nog uit het slop kan halen”, zo klinkt het in België. “Al zijn de meerderheidsaandeelhouders uit Saoedi-Arabië met hoofdeigenaar prins Abdullah bin Mosaad niet geneigd om Kuyt aan de deur te zetten.”

“Bij een ontslag moet de club ook de resterende looptijd van zijn contract uitbetalen. Door het uitstel van de beheerraad moet Kuyt zich voorlopig geen zorgen maken. Dat zijn meer realistische aanpak op het veld nu leidde tot een zwaarbevochten puntje op Westerlo kan sportief in zijn kaart spelen”, zo klinkt het hoopvol voor Kuijt.

Kuijt zei dit weekend al zich geen zorgen te maken over zijn toekomst. “Ik weet wel dat dat kan gebeuren in het voetbal. Er worden nu veel dingen gezegd en geroepen, maar de beleidsbepalers en de mensen die de keuzes maken, zeggen mij iets anders.”

Wel uitte hij zijn zorgen over een ander probleem binnen de club. “We hebben geen veld om op te trainen. Dat doen we in het stadion”, onthulde hij. Vorig jaar trainde Beerschot op velden die ze huurden bij de Belgische voetbalbond, maar ook dat was slechts een tijdelijke oplossing.