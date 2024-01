Onana krijgt weer alle schijnwerpers op zich gericht met merkwaardige actie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor André Onana, die vrijdag weer eens de schijnwerpers op zich gericht kreeg tijdens de Afrika Cup.

De voormalig doelman van Ajax kwam pas laat aan voor het landentoernooi met Kameroen, maar lijkt als een van de eersten weer te vertrekken. De ontembare Leeuwen verloren vrijdag met 3-1 van Senegal na de eerste poulewedstrijd gelijk te hebben gespeeld tegen Guinee (1-1). Kameroen staat daardoor met één punt op de rand van uitschakeling.

What advice could Onana possibly have had??? ?????????? pic.twitter.com/YWkLFJEmwf — No Context AFCON (@NoContextEPL) January 19, 2024

Opvallend moment was een actie van Onana, die na ruim een uur spelen het hele veld overstak om ploeggenoot Georges-Kévin N'Koudou iets in te fluisteren bij een vrije trap. De actie van Onana sorteerde weinig effect: de voorzet van N'Koudou ging aan alles en iedereen voorbij. Niet veel later maakte Habib Diallo aan de overkant de 2-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties