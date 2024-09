‘Omstreden sponsor’ betaalt salaris van Memphis Depay bij Corinthians

In Brazilië plaatst men vraagtekens bij de komst van Memphis Depay (30) naar Corinthians, zo schrijft de NOS in een uitgebreid artikel over de spraakmakende transfer van de Oranje-international. Braziliaanse media vragen zich af waarom Memphis tekent bij een club die al geruime tijd in verval is.

Dat Memphis, 98-voudig international van het Nederlands elftal, op deze leeftijd naar Brazilië komt, maakt de tongen los in het Zuid-Amerikaanse land. De sportredactie van de NOS heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar Corinthians.

In een analyse over de Braziliaanse topclub wordt duidelijk dat niet alles rozengeur en maneschijn is. “De club kampte volgens een Braziliaanse krant, Gazeta Esportiva, in het eerste kwartaal van 2024 met een schuld van bijna 340 miljoen euro.”

“De financiële situatie is dusdanig dat de hoofdsponsor van Corinthians, het gokbedrijf Esportes da Sorte, vrijwel de volledige 9,7 miljoen euro zou betalen die Depay de komende twee seizoenen opstrijkt”, valt te lezen in het artikel van de NOS.

Esportes da Sorte lijkt de zaken niet helemaal op orde te hebben. “De eigenaar van Esportes da Sorte gaf zich vorige week nog aan bij de politie van de Braziliaanse deelstaat Pernambuca, nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.”

“Justitie in vijf Braziliaanse deelstaten is bezig met een groot onderzoek naar een bende die zich bezighoudt met illegaal gokken en witwassen van geld en zette de eigenaar van het gokbedrijf daarbij vast voor verhoor.”

Memphis, die tot december 2026 tekende bij Corinthians, kan op woensdag 18 september debuteren namens zijn nieuwe club. Dan gaat Corinthians op bezoek bij Fortaleza voor de eerste wedstrijd van de kwartfinales van de Copa Sul-Americana.