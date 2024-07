Aimé Omgba lijkt op ramkoers te liggen met NAC Breda en verschijnt niet op training

Aimé Omgba is maandag niet verschenen op de training van NAC Breda. De 21-jarige middenvelder meldde zich ziek, zo meldt Voetbal International. Omgba leek afgelopen weekend op weg naar KAA Gent, maar op het laatste moment klapte de transfer.

Omgba is vermoedelijk dusdanig teleurgesteld over het klappen van de deal dat hij heeft besloten om maandag niet mee te trainen bij NAC. Om 14:30 uur stond er een training op het programma.

Zonder Omgba dus, die zich ziek heeft gemeld. Dat is inmiddels ook bevestigd door NAC zelf.

De situatie rondom Omgba is inmiddels een ware soap. De rechtspoot liet in de voorbije periode al meermaals weten graag de overstap naar België te maken, maar NAC ging daar aanvankelijk niet mee akkoord. Dat had ermee te maken dat de Bredanaars het transferbedrag in één keer wilden ontvangen van Gent.

Vorige week was er alsnog witte rook. De 21-jarige Leidenaar zou zich voor vier seizoenen verbinden aan de Belgische club en NAC zou een transfersom, inclusief gegarandeerde bonussen, van 3,4 miljoen euro ontvangen.

Maar op het laatste moment ging de deal niet door, vanwege complicaties bij de medische keuring. Dat had volgens VI te maken met een knieblessure van begin vorig seizoen, waar Gent over viel. De Belgen wilden daarom minder betalen. NAC ging daar niet mee akkoord en besloot de deal af te blazen.

Een harde klap voor zowel NAC als Omgba. Een transfer van de middenvelder had hem waarschijnlijk de duurste uitgaande transfer ooit gemaakt in de geschiedenis van de Bredanaars.

