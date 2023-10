Olympique Marseille staat na late goal Brighton op gelijke hoogte met Ajax

Donderdag, 5 oktober 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:52

Olympique Marseille heeft een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. In Groep B van de Europa League leken treffers van Chancel Mbemba en Jordan Veretout genoeg voor een zege, maar na rust kwam Brighton knap terug. Pascal Gross en João Pedro bezorgden de Engelsen hun eerste punt dit toernooi: 2-2. AEK Athene leidt de dans in de groep met vier punten, gevolgd door Marseille (2), Ajax (2) en Brighton (1).

Bijzonderheden:

Tien minuten nadat Amine Harit zijn vrije trap gekeerd zag worden door Jason Steele, kwam Marseille alsnog op voorsprong. Een lage voorzet van Jonathan Clauss kwam in de zestien terecht bij Mbemba, die feilloos raak schoot: 1-0. De 2-0, die slechts een minuut later viel, was vrij identiek. Dit keer kwam de voorzet vanaf rechts van Harit, die Veretout bereikte. De middenvelder schoot via Steele raak. De Engelse goalie kreeg overigens de voorkeur boven Bart Verbruggen, terwijl Jan Paul van Hecke en Joël Veltman wel in de basis stonden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Nederlanders zagen hun ploeg tien minuten na rust de aansluitingstreffer aantekenen. Na enkele korte combinaties aan de linkerkant bracht Kaoru Mitoma de bal voor en daar maakte Gross optimaal gebruik van: 2-1. Brighton ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg de kans via Mitoma, die echter op Pau López stuitte. Een overtreding van Clauss kwam Marseille in de slotfase echter zeer duur te staan. João Pedro mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 2-2.