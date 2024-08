Olivier Aertssen kan Ajax inruilen voor andere Eredivisie-ploeg

Olivier Aertssen (20) gaat Ajax mogelijk snel verlaten. De verdediger kan rekenen op concrete interesse van sc Heerenveen, dat naarstig op zoek is naar een extra verdediger, zo meldt de Leeuwarder Courant zondagavond.

De in Veldhoven geboren mandekker komt momenteel niet voor in de plannen van Francesco Farioli en zal, indien hij in Amsterdam blijft, zijn minuten gaan maken bij Jong Ajax. Mogelijk biedt Heerenveen aan Aertssen alsnog de kans op Eredivisie-voetbal.

De Friezen zien in hem namelijk een welkome versterking. Robin van Persie beschikt bij Heerenveen namelijk over slechts drie echte centrumverdedigers: Sam Kersten, Pawel Bochniewicz en de jonge Mateja Milovanovic.

Zondagmiddag namen Ajax en Heerenveen het nog tegen elkaar op in de (voor hen) eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Van Persie stelde Kersten en Bochniewicz op in het hart van de defensie, terwijl Milovanovic niet bij de selectie zat. De Amsterdammers trokken overigens aan het langste eind (1-0).

Hoe Aertssen zelf kijkt naar een mogelijke overstap naar het Abe Lenstra Stadion is vooralsnog onbekend. Bij Ajax beschikt hij over een eenjarig contract, met een optie voor een extra seizoen.

Linday

Heerenveen hoopt ondertussen ook nog altijd op de komst van Marcus Linday. De 21-jarige Zweed staat nu nog onder contract bij Västeras SK, dat uitkomt op het hoogste niveau van Zweden.

Linday heeft naar verluidt wel oren naar een transfer naar Heerenveen. De middenvelder staat ook in de belangstelling van Feyenoord en Club Brugge.

