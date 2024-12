Olij wist niet wat hij zag op training Nederlands elftal: 'Hij is echt een genot voor het oog'

Nick Olij is zeer onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Frenkie de Jong. De doelman van Sparta Rotterdam kwam de middenvelder onlangs voor het eerst tegen bij het Nederlands elftal en zag al heel snel hoe veelzijdig De Jong is als controleur van Oranje.

''Vorige maand heb ik bijvoorbeeld Frenkie voor het eerst meegemaakt. Die had ik nog nooit meegemaakt. Ik hoef volgens mij niet te zeggen hoe goed hij is'', geeft Olij in Goedemorgen Eredivisie zeer hoog op over de middenvelder van Oranje en FC Barcelona.

Hans Kraay junior wil vervolgens weten wat hij op een training van het Nederlands elftal ziet, wat hij doorgaans niet ziet als speler van Sparta Rotterdam.

''Het is lastig om te vertellen hoe dat gaat. Sowieso is het trainingsniveau dusdanig hoog, en de kwaliteit van de spelers is ook bizar hoog'', weet Olij dat hij bij Oranje met louter topspelers te maken heeft.

''Maar om dan één speler te nemen. De manier hoe hij een soort van over het veld galoppeert. Dat gevoel aan de bal, dat is echt een genot voor het oog'', deelt Olij nogmaals een compliment uit aan De Jong.

''Omdat ik hem nog nooit van dichtbij heb gezien, en hem nu tien dagen heb meegemaakt'', doelt de Sparta-keeper op zijn eerste kennismaking met de controleur van Oranje. ''Het is gewoon bizar. Het kijkgedrag, hoe hij ballen wegspeelt, het doorbewegen. Het is een genot om te zien hoeveel kwaliteit iemand bezit. Hij is alleen maar aan het scannen.''

''Maar nogmaals: van de 25 spelers van Oranje kan ik er 24 opnoemen die echt geweldig zijn'', zo besluit Olij zijn betoog over het Nederlands elftal.