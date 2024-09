Officieel: RKC Waalwijk legt Mohamed Ihattaren voor één seizoen vast

RKC Waalwijk heeft de komst van Mohamed Ihattaren bevestigd via de officiële clubkanalen. De 22-jarige middenvelder die onder andere uitkwam voor PSV en Ajax, heeft een contract getekend voor één seizoen in Waalwijk, met een optie voor nog een jaar.

De terugkeer van Ihattaren is opmerkelijk te noemen, daar weinigen nog rekening hielden met een terugkeer in de voetballerij van de voormalig PSV'er. De laatste keer dat Ihattaren officiële minuten maakte was op 6 mei 2022 namens Jong Ajax tegen De Graafschap.

Ihattaren zou daarna nog onder contract staan bij Juventus en Slavia Praag, maar zag beide avonturen uitlopen op een deceptie. De linkspoot kwam geen minuut in actie en keerde daarop terug naar Nederland.



De afgelopen tijd heeft Ihattaren hard aan zijn fitheid gewerkt, wat heeft geresulteerd in een nieuwe kans in de Eredivisie. Bij RKC Waalwijk krijgt hij de mogelijkheid om zijn voetballoopbaan nieuw leven in te blazen.

De technische voetballer krijgt sinds juni begeleiding van een groepje professionals. Onder hen fysiotherapeuten en hersteltrainers Rik Tacken en Camiel van Druten, diëtiste Anja van Geel en voetbaltrainers Nordin Wooter en Soufiane Touzani.



RKC is het nieuwe seizoen dramatisch begonnen en wist nog geen enkel punt te verzamelen uit de eerste vijf wedstrijden. Slechts twee keer wist de ploeg van Henk Fraser het net te vinden. Komend weekend wacht de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.