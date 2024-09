Official niet welkom bij PSV - Sporting Portugal nadat hij speler met dood bedreigt

Fabio Maresca zal niet de vierde official zijn bij het Champions League-treffen tussen PSV en Sporting Portugal van dinsdag. De Italiaanse arbiter was daar wel voor ingepland, maar is van die wedstrijd afgehaald nadat hij een speler met de dood zou hebben bedreigd tijdens een ander duel. Dat nieuws meldt onder meer Gianluca Di Marzio.

Maresca was afgelopen vrijdag official bij de wedstrijd tussen Al-Kuwait en Al-Arabi (2-0) in de Premier League van Koeweit. Daar deelde hij twee rode kaarten uit, maar zorgde hij met name voor opschudding door zijn woorden aan een speler.

Maresca zou Khaled Al-Murshed, een speler van Al-Arabi, met de dood bedreigd hebben. Inmiddels is er aangifte gedaan tegen de scheidsrechter

Wat zeker is, is dat Maresca dinsdagavond niet van de partij is als PSV het in eigen huis opneemt tegen Sporting. Daar zou hij de vierde man zijn, onder hoofdscheidsrechter Marco Guida.

De UEFA heeft inmiddels al een nieuwe vierde official ingeroosterd. De eveneens Italiaanse Daniele Doveri zal het duel vanaf de zijlijn in goede banen proberen te leiden.

Het duel tussen PSV en Sporting wordt dinsdag in het Philips Stadion afgetrapt om 21:00 uur.