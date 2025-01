Öztürk noemt ideale club voor Frenkie de Jong, mocht hij FC Barcelona verlaten

Süleyman Öztürk van Voetbal International mengt zich in de discussie over de toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. De kenner van het voetbal over de grens zou de Nederlandse middenvelder (27) weleens in de Premier League willen zien spelen.

''Zubimendi wordt nu vaak genoemd. Chelsea en Arsenal zouden hem willen hebben. Arteta is op zoek naar een type-Zubimendi. En Liverpool heeft natuurlijk een bod op hem gedaan'', weet Öztürk dat de middenvelder van Real Sociedad behoorlijk in trek is in met name de Premier League.

''Maar als je Zubimendi wil hebben, waarom zou je dan niet naar Frenkie de Jong gaan kijken? Die bij Barcelona op de bank zit. Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen bij topmanagers'', aldus Öztürk, die weet dat De Jong niet vaak concreet in beeld is bij andere clubs.

''Maar er wordt wel gesproken tussen zaakwaarnemers en clubs. En managers hebben wensen, die spreken ze ook uit: 'Leuk dat jullie met Zubimendi bezig zijn, maar ik ken Frenkie de Jong toevallig. We hebben Ryan Gravenberch, maar ik vind De Jong stiekem ook een hele goede voetballer. En als we hem in de laatste week voor een bepaald bedrag kunnen krijgen, meteen doen'''.

''Want stel je voor dat Gravenberch een pijntje oploopt, wie moet je dan opstellen op die plek?'', vraagt de volger van het internationale voetbal zich hardop af.

''Want het is een zeer cruciale positie bij Liverpool, die nu wordt ingevuld door Ryan Gravenberch. En niemand anders. En Liverpool is nu de beste ploeg ter wereld. Daar kan Gravenberch niet wegvallen. Ik zou me daar een klein beetje zorgen om maken als ik Arne Slot was. Dan zou ik wel een tweede willen hebben die dat ook kan invullen'', denkt Öztürk hardop mee met de manager van Liverpool.

De Jong, die bij Barcelona dus geen onbetwiste basisspeler is, beschikt over een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt. Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op 45 miljoen euro, wat aangeeft dat clubs flink lijken te moeten betalen om hem in de winterse transferperiode binnen te halen.