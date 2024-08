Ochtendkranten zien ‘grootste achilleshiel’ Ajax; Mike Verweij snoeihard voor Francesco Farioli

Ajax is een stap dichter bij plaatsing voor de Europa League. De Amsterdammers rekenden donderdag af met FK Vojvodina (1-3) en wacht nu een pittig tweeluik met het Griekse Panathinaikos. Dit is wat de ochtendkranten schrijven over het optreden van de hoofdstedelingen.

Hoewel Ajax de wedstrijd in de tweede helft, via goals van Jorrel Hato en invaller Bertrand Traoré, naar zich toe trok, liet het spel nog wel het nodige te wensen toe. Dat was althans de conclusie van het Algemeen Dagblad.

"Kwalificatie met drie goals of niet, ook in het tweede duel met Vojvodina bleek dat Ajax nog heel ver van de groepsfase van de Europa League - laat staan nieuwe gloriedagen - verwijderd is", schrijven journalisten Johan Inan en Corwin Kunst.

Vooral in de openingsfase bleek Ajax toch wel wankel. Remko Pasveer had een prima antwoord in huis op een poging van Bamidele Yusuf, terwijl Mihailo Ivanovic een bal vlak voor rust voorlangs knalde. Het AD zag in die momenten het grootse mankement van vorig seizoen.

"Toen al was duidelijk dat de achilleshiel van vorig seizoen (de enorme afstanden na balverlies) nog altijd niet verholpen is", vindt de krant. "Ajax gaf Vojvodina, hooguit een middenmoter in de Eredivisie, te vaak tientallen meters cadeau."

Ook in balbezit was Ajax in het eerste bedrijf niet best, zo oordeelt het medium. 'Getreuzel' en 'foute keuzes' maakten dat de ploeg van Francesco Farioli niet goed omging met de ruimtes. "Vooral Christian Rasmussen en Kian Fitz-Jim misten zakelijkheid in hun spel om het tweeluik vroeg te beslissen."

Het AD zag 'de nieuwe aanvalspatronen en cohesie' ontbreken. Ajax grossierde volgens de krant vooral in slordigheden en miscommunicaties. Na de wissels van Steven Berghuis, Branco van den Boomen en Bertrand Traoré draaide de wedstrijd echter om, in het voordeel van de Amsterdammers.

"In het laatste kwart kwam de potentie tot uiting als Ajax alle creatieve spelers aan boord heeft", aldus Inan en Kunst. Invallers Berghuis en Traoré bleken nog niet fit genoeg om te starten, terwijl Brobbey en Bergwijn nog in de selectie ontbraken. "Zij zullen in de derde voorronde keihard nodig zijn om aanspraak te blijven maken op de groepsfase van de Europa League."

Farioli

Mike Verweij is allerminst te spreken over de keuze van Farioli om de nog niet compleet fitte Brobbey en Bergwijn buiten de selectie te houden. "De trainer van Ajax speelde met vuur door te denken dat hij het varkentje Vojvodina ook zonder Brian Brobbey en Steven Bergwijn wel even zou wassen. Dat lukte echter pas na 85 minuten lang billenknijpen", concludeert de journalist van

"Wie Ajax in de eerste helft tegen Vojvodina vooral in aanvallend opzicht zag aanmodderen, besefte welk risico de onervaren Farioli had genomen", doelt Verweij op de keuze om de Nederlandse EK-gangers te sparen. "De te lange vakantie van het tweetal kan niet anders dan als onderschatting van FK Vojvodina en als overschatting van de eigen voorwaartsen worden uitgelegd."

Verweij begrijpt bovendien maar weinig van de opstelling die de Italiaanse oefenmeester op papier zette. "Het was een raadsel waarom de alsmaar over starters en finishers ratelende Farioli niet gewoon met zijn sterkst beschikbare elftal begon. Traoré, Berghuis, Mika Godts, Kristian Hlynsson en Branco van den Boomen zaten op de bank, maar hadden natuurlijk niet misstaan in de basis."