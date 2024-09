Ochtendkranten rakelen eerdere uitspraken Joey Veerman op na teleurstellende Champions League-opener PSV

PSV kende dinsdagavond een bijzonder teleurstellende opening van de nieuwe Champions League-campagne. Op bezoek in Turijn bleek Juventus een maatje te groot voor de Eindhovenaren: 3-1. Dit is wat de ochtendkranten schrijven over het optreden van de ploeg van Peter Bosz.

Willem Vissers typeert de wedstrijd in De Volkskrant als een 'bijna meelijwekkend' en 'ontluisterend' optreden. "PSV kwam op de boulevard van ambitie een echte tegenstander tegen. Juventus, niet eens behorend tot de allerbeste teams van Europa, was dinsdag schokkend veel beter dan PSV", is de harde conclusie van de journalist.

"De grappigste oom van het dorpsfeest mocht naar Carré, maar daar floten ze hem uit omdat de luim belegen was en melig", luidt de vergelijking van Vissers, die met Joey Veerman de meest zwakke PSV'er aankaart.

"Het is niet onbegrijpelijk dat Veerman met enige zelfspot alleen interesse van Poldervogels noemde, in de transferperiode", doelt de journalist op eerdere uitspraken van de Volendamse middenvelder over uitblijvende buitenlandse interesse. "PSV was dramatisch in de omschakeling, Veerman voorop. Dan oogt hij log, laconiek en traag."

"PSV is de reus in Nederland, maar Klein Duimpje in de Champions League", kopt het Algemeen Dagblad. "De realiteit was dat Juventus in eigen huis gewoon een maatje te groot was", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

"PSV heeft een as waar in internationaal opzicht best wat mee te winnen lijkt, maar kon het op de zijkanten achterin niet bolwerken en werd een paar keer overklast door een geslepen tegenstander" is zijn conclusie. "Dit niveau is voor PSV nu veel te hoog."

Het NRCzag PSV, vooral in de eerste twintig minuten, niet heel slecht voor de dag komen. Volgens de kwaliteitskrant kregen de Eindhovenaren 'een lesje in efficiëntie' van de thuisploeg, geleid door Thiago Motta.

"De eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen eindigde zo in mineur voor de Nederlandse kampioen, dat geen moment kans maakte op een overwinning en op momenten volledig werd overklast door de ploeg uit Turijn.

De Telegraaf komt met woorden van vergelijkbare strekking. "De eerste wedstrijd van PSV in de Champions League nieuwe stijl is uitgelopen op een grote deceptie voor de kampioen", oordeelt Jeroen Kapteijns in die ochtendkrant.